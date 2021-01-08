Trump’ın seçimi

***

***

***

O yüzden hayvan belgeselleri dahil hayatım boyunca gördüğüm en iğrenç canlılar listesinde ilk sırayı Trump alır.

Irkçı Trump sadece siyahilerin ve çocukların değil bütün insanlığın düşmanıdır.

Bu dünyayı terk etmeden onun da vereceği bir hesap olmalı.

Böyle kansız bir adam "seçimini" çok önceden yaptı çünkü.

İnsanları katletmekle, yok etmeyi yaratıcılık zannetmekle.

Her şeyden önemlisi de senatoyu basıp demokrasiyi fuhuşa zorlamakla!

Mutluluk Takvimi

El hareketiyle şaka yapma.

İnsan olduğunu unutma.

Çöpleri ayırıp boşalt.

Her türlü şartta nazik ol.

Yokluğunda her gün

Tenhalaşan

Bir şehirdir kaderim

Gözlerimde gitgide çoğalan

Bir nehirdir özlemin

Yarım kalan sevdamız

Beklerken başucumda

Bir başına yaşanmıyor

Bıraktığın İstanbul'da

Annem gibi ağlıyor

İçli içli

Radyoda bir ince saz

Anladım ki

Hasret aşkın kardeşi

Sadece yüreğim

Dargın biraz

Hakkı Yalçın

Tuzu kuru adamlar için gözü yaşlı insanların hükmü yoktur.

MESELE PARA

Böyle günlerde bile bazı özel hastaneler mesele para olduğunda "insanlıktan çıkıyor!" Hastaya bile "yolunacak kaz" gözüyle bakanlar var.

İşte o zaman insanlıktan ümidimizi kesmemiz gerektiğini anlıyoruz.

Sağlık çalışanlarına verdiğimiz değeri böyle hastane yöneticilerine vermiyoruz.

Hoş, onların da bizlerden saygı beklediklerini falan yok.

Onların tek meselesi para.

Şu paranın gözü kör olsun.