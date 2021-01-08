Ne olacaktı yani geviş getirerek konuşan bir hokkabaz yenilmeyi alkışlarla mı kutlayacaktı?
Yıllarca kaybetmesi gerekenleri kazananlar, bir kere kaybettikleri zaman kendilerini de kaybeder.
Ne bekliyorduk ki, saldırmak istediği ülkeleri "terörist" ilan eden kan kokulu Trump seçimi kaybettikten sonra demokrasi nutukları mı atacaktı?
İşte size demokrasi!
İşte özgürlük heykeli.
Eski ya da yeni işte size klasik bir Amerikan Başkanı!
***
Ne vicdan ne insanlık!
Bundan yıllar önce 3 masum siyahi çocuğun hapse girmesi için kendi parasıyla gazetelere ilan veren Trump'ın şimdi sadece saçlarındaki boyalar akmıyor, bütün foyası da ortaya çıkıyor.
4 kişinin hayatını kaybettiği baskının katliam fermanını veren Trump zanlıdır artık.
***14 yaşındaki kızları seks kölesi olarak kullanan ve fuhuş ticareti yapan milyarder Jeffrey Epstein'in belgeselini izlerken, yetkili savcının meslek onurunu otel odalarında nasıl pazarladığını da gördüm, Trump'ın samimi olduğu bu milyarder sapkını korumak için o savcıyı Çalışma Bakanı yaptığını da.
4 ırkçı polis tarafından linç edilen siyahi insanın ardından gelişen olaylardan sonraki Trump resimlerini unutmadım.
Dün de söylemiştim bugün de söylüyorum.
"Trump gibi yarasaların üzerini arasalar zerre kadar insanlık bulamazlar!"
***
O yüzden hayvan belgeselleri dahil hayatım boyunca gördüğüm en iğrenç canlılar listesinde ilk sırayı Trump alır.
Irkçı Trump sadece siyahilerin ve çocukların değil bütün insanlığın düşmanıdır.
Bu dünyayı terk etmeden onun da vereceği bir hesap olmalı.
Böyle kansız bir adam "seçimini" çok önceden yaptı çünkü.
İnsanları katletmekle, yok etmeyi yaratıcılık zannetmekle.
Her şeyden önemlisi de senatoyu basıp demokrasiyi fuhuşa zorlamakla!
Mutluluk Takvimi
El hareketiyle şaka yapma.
İnsan olduğunu unutma.
Çöpleri ayırıp boşalt.
Her türlü şartta nazik ol.
Yokluğunda her gün
Tenhalaşan
Bir şehirdir kaderim
Gözlerimde gitgide çoğalan
Bir nehirdir özlemin
Yarım kalan sevdamız
Beklerken başucumda
Bir başına yaşanmıyor
Bıraktığın İstanbul'da
Annem gibi ağlıyor
İçli içli
Radyoda bir ince saz
Anladım ki
Hasret aşkın kardeşi
Sadece yüreğim
Dargın biraz
Hakkı Yalçın
Tuzu kuru adamlar için gözü yaşlı insanların hükmü yoktur.
MESELE PARA
Böyle günlerde bile bazı özel hastaneler mesele para olduğunda "insanlıktan çıkıyor!" Hastaya bile "yolunacak kaz" gözüyle bakanlar var.
İşte o zaman insanlıktan ümidimizi kesmemiz gerektiğini anlıyoruz.
Sağlık çalışanlarına verdiğimiz değeri böyle hastane yöneticilerine vermiyoruz.
Hoş, onların da bizlerden saygı beklediklerini falan yok.
Onların tek meselesi para.
Şu paranın gözü kör olsun.