Sahte dostlar!

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Adam köpeğiyle birlikte susuzluğunu giderdikten sonra girişte bekleyen dedeye teşekkür ettikten sonra sordu, "burası neresi?" "Burası cennet" dedi dede.

Adam şaşırdı "ama nasıl olur, az önce muhteşem bir yere gittik ve orasının da cennet olduğunu söylediler." Dede "o rengarenk çiçeklerle süslü altın kapılı yer mi?" deyince adam başıyla onayladı.

"Orası cehennem" dedi dede.

Adam iyice şaşırmıştı. "Peki ama orası sizin adınızı kullanarak insanları kandırıyor diye hiç kızmıyor musunuz?" Dede gülümsedi. "Kızmıyoruz, çünkü onlar kendi çıkarları için en iyi arkadaşını yarı yolda bırakanları cennetten uzak tutuyorlar."

Not: Bu yazı çıkarları için arkadaşlarını satanları işaret etmek adına yazılmıştır.

MUTLULUK TAKVİMİ

Balonlara çocuk resmi yap uçur.

Havalara aldanma.

İndirimli satışa güvenme.



Her yeni sevgide

Eski aşkın günahı vardır

Terk edip gidende

Her kalanın bir ahı vardır

Sende aşk eski bir yalan

Herkes duydu ben dedim ki

Ateşin keşfinden sonra

En büyük yangın benimki

Benim aşkım meydanlarda

Haykırır kimseden korkmaz

Senin aşkın utancından

Sokağa bile çıkamaz

Hakkı YALÇIN



Alınan ödülün bir kanıtı olmalı, jüri tanıdık değilse!

Jokey Selim Kaya

Adına film çevrilen jokey Halis Karataş'ın bindiği atı yumruklamasından sonra "at yarışlarında kamçı yasaklanmalıdır" diye çok haykırdım.

Selim Kaya adlı jokey dün bu kararı uyguladı.

"Dünyada yarışçılıkta kırbaç kullanımına dair önlemler ve yasaklar konuşulurken gelin Türk yarışçılığı buna önderlik yapsın" diyen böyle bir jokeye helal olsun.

Atların sırtından para kazanıp hala bu zalimliği seyredenlere de bin kere "yuhhh" olsun!