Gökyüzüne çıktıktan sonra bembeyaz bulutların arasında dolaşmaya başladılar. Adam çok susamıştı, biraz su bulabilmek ümidiyle yürümeye devam ederken birden kendilerini muhteşem bir manzaranın karşısında buldular.
Rengarenk çiçeklerle süslü bir bahçe, altından yapılmış bir kapı ve onları karşılayan beyazlar içinde bir kadın.
***Adam köpeğiyle birlikte kadına yaklaştı ve sordu, "affedersiniz burası neresi?" Kadın ona gülümsedi;
"burası cennet." Adam "harika" dedi sevinçle, "peki, bana biraz su verebilir misiniz?
Çok susadım." Kadın cevap verdi, "içeri girin, içeride dilediğiniz kadar su bulabilirsiniz." Adam köpeğiyle içeri girerken kadın onu durdurdu.
"Üzgünüm efendim köpeğiniz gelemez hayvanları almıyoruz."
***
***
Adam köpeğiyle birlikte susuzluğunu giderdikten sonra girişte bekleyen dedeye teşekkür ettikten sonra sordu, "burası neresi?" "Burası cennet" dedi dede.
Adam şaşırdı "ama nasıl olur, az önce muhteşem bir yere gittik ve orasının da cennet olduğunu söylediler." Dede "o rengarenk çiçeklerle süslü altın kapılı yer mi?" deyince adam başıyla onayladı.
"Orası cehennem" dedi dede.
Adam iyice şaşırmıştı. "Peki ama orası sizin adınızı kullanarak insanları kandırıyor diye hiç kızmıyor musunuz?" Dede gülümsedi. "Kızmıyoruz, çünkü onlar kendi çıkarları için en iyi arkadaşını yarı yolda bırakanları cennetten uzak tutuyorlar."
Not: Bu yazı çıkarları için arkadaşlarını satanları işaret etmek adına yazılmıştır.
MUTLULUK TAKVİMİ
Balonlara çocuk resmi yap uçur.
Havalara aldanma.
İndirimli satışa güvenme.
Her yeni sevgide
Eski aşkın günahı vardır
Terk edip gidende
Her kalanın bir ahı vardır
Sende aşk eski bir yalan
Herkes duydu ben dedim ki
Ateşin keşfinden sonra
En büyük yangın benimki
Benim aşkım meydanlarda
Haykırır kimseden korkmaz
Senin aşkın utancından
Sokağa bile çıkamaz
Hakkı YALÇIN
Alınan ödülün bir kanıtı olmalı, jüri tanıdık değilse!
Jokey Selim Kaya
Adına film çevrilen jokey Halis Karataş'ın bindiği atı yumruklamasından sonra "at yarışlarında kamçı yasaklanmalıdır" diye çok haykırdım.
Selim Kaya adlı jokey dün bu kararı uyguladı.
"Dünyada yarışçılıkta kırbaç kullanımına dair önlemler ve yasaklar konuşulurken gelin Türk yarışçılığı buna önderlik yapsın" diyen böyle bir jokeye helal olsun.
Atların sırtından para kazanıp hala bu zalimliği seyredenlere de bin kere "yuhhh" olsun!