Güzel insanlar

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Şimdi çiçeklerini sularken ağlayan yaşlı birini görürseniz bilin ki o zamanlardan kalmıştır.

Kötü zamanın cazibesi onların merhametini ve adaletini ellerinden alamamıştır.

Onlar tertemiz elleriyle bir yandan torunlarının öte yandan güneşin elini tutarlar.

Onlar güneşin altında özgürce büyüyen aydınlık zamanların çocuklarıdır çünkü.

ÇEKİM ALANI!

Bir arkadaşım, "boşa geçen bir yılda en çok neyin eksikliğini hissettin?" diye sordu.

Daha önce yılbaşında kucağımda uyuyan 6 aylık bir bebeğin fotoğraflarını gösterdim.

"Koca bir yılı bir bebeği bile koklayamadan geçirdim" dedim pek ilgisini çekmedi.

Ben de ondaki ilgisizliğin resmini çektim!

Yılbaşı kartpostalı yapıp kendisine göndereceğim.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara parmakla gölge oyunu yap.

Asansör yerine merdiveni kullan.

Dostlarının hatırını sor.

Seviyorum dediğim

Kimseyi unutmadım

Hala saklıyorum

Emanetlerini

Onlar beni öldürdüyse

Canları sağolsun

Kitaplar da yazmaz zaten

Sevda şehitlerini

Ne zaman aklıma gelseler

İçimde buruk bir sevinç

Hepsini saygıyla anarım

Biri hariç

Herkesin hayatında

Sırtında hançer saplayan

Biri vardır mutlaka

Hakkı YALÇIN