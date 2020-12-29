Geçmiş yılların şarkılarını seslendirdikleri için insanlar balkona da çıktı, sosyal mesafeyi kontrol ederek evlerinden de çıktı.
Halden anlayan o insanlar gençlerin gitar kutusuna gönlünden kopanları bıraktılar. Gençlerin yüzü güldü.
"Bir daha gelin" dedim, "yeni yılda bir daha." Cevabı gecikince mektupların eskiyeceğini biliyorlardı belki!
"Geliriz" dediler.
***Bütün gerçek aşklar mektupların elle yazıldığı yıllardan kalmadır.
Şarkılar da o zaman şarkıydı şarkıcılar da.
Mahallelerin ortasında "Sarmaşık Gülleri" vardı ki o güzelim şarkı yazıldı.
Şimdi bir karışlık bahçesine çiçek ekip sulayan yaşlı bir kadın hangi müteahhidin ağzını sulandırıyordur kim bilir!
***
Hiçbiri haksız kazancın peşine takılmadı, hiçbiri yangında bırakmadı diğerini.
Kimileri sessiz sedasız öldü, kalanlar hiçbir karşılık beklemeden hal hatır sorar hala.
Şimdiki zamanın sahte dostlarına onları anlatsak anlamazlar.
Ne güzel türküydü o, "Gül ağacı değilem her gelene eğilem." Eğilenler utansın!
***Güzel yıllardı, gaz lambalarımız da vardı göz lambalarımız da.
Eskimiş gömlekler de ütülüydü yüzdeki çizgiler de.
Yaşlılar gülüşlerini asardı yakalarına, gençlerin fiyakalarına hoşgörüyle bakarlardı.
Hayatın ölümle sınandığı bir dünyada bir zamanlar vicdansızlığın tek harfi bile okunmazdı.
Parayla saadet olmazdı da o yıllarda su içerken yılanlar gerçekten dokunmazdı.
***Sonra bütün güzel resimler ateşe verildi, kötülüğün cümleleri iri harflerle yazıldı da kardeşliğin sessiz harfleri bile unutuldu.
Ruhu olmayan teknolojiyle zengin olmak kolaylaşırken yürek zenginliği tarihe karıştı.
Eve giren televizyonla gelenekler de gitti güzellikler de.
Bilinçaltına yüklenenler toplumda karşılığını buldu.
***
Şimdi çiçeklerini sularken ağlayan yaşlı birini görürseniz bilin ki o zamanlardan kalmıştır.
Kötü zamanın cazibesi onların merhametini ve adaletini ellerinden alamamıştır.
Onlar tertemiz elleriyle bir yandan torunlarının öte yandan güneşin elini tutarlar.
Onlar güneşin altında özgürce büyüyen aydınlık zamanların çocuklarıdır çünkü.
ÇEKİM ALANI!
Bir arkadaşım, "boşa geçen bir yılda en çok neyin eksikliğini hissettin?" diye sordu.
Daha önce yılbaşında kucağımda uyuyan 6 aylık bir bebeğin fotoğraflarını gösterdim.
"Koca bir yılı bir bebeği bile koklayamadan geçirdim" dedim pek ilgisini çekmedi.
Ben de ondaki ilgisizliğin resmini çektim!
Yılbaşı kartpostalı yapıp kendisine göndereceğim.
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocuklara parmakla gölge oyunu yap.
Asansör yerine merdiveni kullan.
Dostlarının hatırını sor.
Seviyorum dediğim
Kimseyi unutmadım
Hala saklıyorum
Emanetlerini
Onlar beni öldürdüyse
Canları sağolsun
Kitaplar da yazmaz zaten
Sevda şehitlerini
Ne zaman aklıma gelseler
İçimde buruk bir sevinç
Hepsini saygıyla anarım
Biri hariç
Herkesin hayatında
Sırtında hançer saplayan
Biri vardır mutlaka
Hakkı YALÇIN