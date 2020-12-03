Bizim eserimiz!

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Failimiz meçhul değil.

Bu gerçekler de bizim eserimiz bu sorumsuzlar da!

AYNEN BÖYLE!

Başkalarına her şeyi yapma hakkını kendilerine ait sayanlar. Aynı şey kendilerine yapıldığı zaman kıyameti koparır.

(Bencillik) Cana kıyanları bile alkışlayan insanlar vardır. Onların özgürlüğü kalem tutanlardan üstündür.

(Demokratik)

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara ders veren masallar oku.

İstediğini değil gerekeni al.

Sanal alışverişe güvenme.

Vitamin kullan.

Güneş kaybolmaya

Yüz tutmuştu

Gözler kararmıştı

Sular bulanık

Gurbet türküleri

Başlıyordu yine

Hasret çeken yüreklerde

Yanık yanık

Mahsulünü devşirip

Tütününü yakacaktı

Cebindeki bir resme

Hüzünle bakacaktı

Geride bıraktığı

Allı morlu bir beşik

Fidan gibi bir yiğit

Vuruldu delik deşik

Hakkı YALÇIN