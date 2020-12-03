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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 03 Aralık 2020, Perşembe

Bizim eserimiz!

BÜTÜN dünyada sorumsuzluk kaçakları mevcuttur ve o yüzdendir ki virüsün ikinci dalgasından bütün dünya nasibini alıyor.
Neymiş, bizim ülkemizde tedbiri elden bırakanların vatandaşlık numarası alınmalıymış da onlara sağlık hizmeti verilmemeliymiş.
Açıkça katliam çağrısı!
Her yanlışın bir cezası varsa o cezanın "ölüme terk etmek" olması dile yakışmıyor.
Küçücük çocukların ırzına geçenlerin bile "yaşatıldığı" bir ülkede!

***

"Böyle bir mikrobun yayılmasına yataklık etmenin günahları ne olacak?" diye soran olursa, geçmişe doğru bir gezintiye çıkalım.
Yaz günlerinde başladı bu laçkalık, sonbaharda azdıkça azdı.
Ahlaki kurallardan dert yanıyorsak herkes aynaya bakacak.
Okumuşu da aynı cahil diye küçümseneni de.
Bütün mesele toplum bilinci ama buna yatırım yapıldı mı?
Televizyonlarda diziler başlayınca dünya yansa kimsenin umurunda değil.
Amerikan patentli yarışmalara bayılırken, İzmir'deki depremin yasını kaç gün tuttuk da kaç günde unuttuk enkaz altındaki güzelim çocukları?

***

Televizyonlarda her akşam bilimsel konuşanlarla bilmeden konuşanların çelişkili açıklamalarını dinliyoruz.
Aşı konusunda bile hemfikir olamıyorlar.
Sosyal medya mezbahaları hınca hınç dolu.
Nefretten daha büyük virüs olur mu? Günde 24 saat ağzını küfürle çalkalayanların yaydığı mikrobun aşısını bulma ihtimali bile yok.

***

Yaz günlerinde yatlarda halay çekilen görüntülere "magazin malzemesi" gözüyle bakanlar, şimdi aynı çirkinlikleri sergileyenlere "ölüm fermanı" göndermekle hangi bilince temsilcilik ediyorlar?
3 gün önce mağazaların kapısında indirimli satış kuyruğuna girenler tedbiri elden bırakmış sayılmıyor mu?
Mesele ticaret olunca eleştirilere yüzde 50 indirim öyle mi?
"Sen benim kim olduğumu biliyor musun" alçaklığı yıllardır bu topraklarda gücünü gösteriyor da kim ne yaptı?
Emniyet şeritlerini ihlal edenlere o kadar ceza yazılıyor da bir azalma oluyor mu?
Toplum bilinci yok da her konuda ahkam kesenlerde adalet var mı?
Gerçekleri geri plana itip, sadece kuralları ihlal edenleri öne çıkarmakla meseleyi halledemeyiz.
Bunun bedelini hep birlikte ödeyeceğiz.

***

Failimiz meçhul değil.
Bu gerçekler de bizim eserimiz bu sorumsuzlar da!

AYNEN BÖYLE!
Başkalarına her şeyi yapma hakkını kendilerine ait sayanlar. Aynı şey kendilerine yapıldığı zaman kıyameti koparır.
(Bencillik) Cana kıyanları bile alkışlayan insanlar vardır. Onların özgürlüğü kalem tutanlardan üstündür.
(Demokratik)

MUTLULUK TAKVİMİ
Çocuklara ders veren masallar oku.
İstediğini değil gerekeni al.
Sanal alışverişe güvenme.
Vitamin kullan.

Güneş kaybolmaya
Yüz tutmuştu
Gözler kararmıştı
Sular bulanık
Gurbet türküleri
Başlıyordu yine
Hasret çeken yüreklerde
Yanık yanık
Mahsulünü devşirip
Tütününü yakacaktı
Cebindeki bir resme
Hüzünle bakacaktı
Geride bıraktığı
Allı morlu bir beşik
Fidan gibi bir yiğit
Vuruldu delik deşik
Hakkı YALÇIN

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