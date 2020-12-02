Para babalarıyla var.
Her hafta bir yakınımı koronavirüse kurban veriyorum.
Çinli çıyanların cinayetle yargılanmadığı bir dünyada, Bill Gates gibi insanlık düşmanlarının her ölümde ellerini ovuşturduğu bir düzende daha kaybedecek çok şeyimiz var.
Ama o ahlaksızları bekleyen gerçekler de var.
İnsanların yaşarken dünyadan çaldıklarını geri alacak bir ölüm de onları bekliyor olacak!
İcat ettikleri kök hücrelerinin kaç paralık olduklarını da görecekler.
***
İnsan hep güzel şeyler umut etmek istiyor ama siyaset böyle bir şey.
Dünya Sağlık Örgütü'nün ne mal olduğunu gördük.
Bir balina için ortalığı ayağa kaldıranların dünyasında Ortadoğu'da insanlık katliamı neden bitmedi?
Afrika'da her 10 saniyede bir çocuk ölürken Dünya Sağlık Örgütü yıllık 5 milyar dolarlık bütçenin binde birini bile Afrika için harcamadı.
Paranın olduğu yerde şerefsizlik çoktur.
Çünkü kapitalist çakalların kendileri için kurdukları yeni bir dünya var ve o dünyada hayal edilenler dünya insanına her türlü revayı layık görüyor.
Dünya kansızlar dünyası.
Dünya ruhunu paraya satan vicdansızlar dünyası.
***Kötülük yapmak için her taşın altından çıkanlar, böyle günlerde bile insanlığın dışına çıkanlar insanlığın kalbine bir daha giremez.
Oturduğum mahallede yol kenarında tek kolu olmayan bir kadın mendil satıyor da onun gözlerindeki asaleti keşke televizyonlarda canlı yayınlasalar.
Ölmekle yaşamak arasındaki bir kadın nasıl gülümsüyor görsünler.
Bedava yemekleri domuz gibi yiyenlerin ağzının içine düşeceklerine!
***İnsanlık varsa umut da var. O yüzdendir ki hayata direnmenin bin türlü hali var.
Bakmayın kötülüklerin bu kadar itibar görmesine bizim güzel insanlarımız da çok.
Her biri çocukluğumun mahallelerinden kalmış gibi.
Onlardaki insanlık ışığı bedenlerinin her yanına yayılmış.
Kendi sofralarında eksik olanların derdine düşmemiş, çaresizliğin karşısında empati yapmayı öğrenmişler.
Geleceğe açılan bütün kapılar üstlerine kapanmış olsa da ruhları iyiliklere açık duruyor.
Karşılık beklemeden.
***
Bu virüse ve kötülüklere karşı en etkili aşılarımız onlar.
Her zamanki gibi.
SORULAR!
İnsan sonunu kaç kere yaşar?
Kötülüğün aynasına bakıp saçlarını taradığında mı?
Başkalarından esirgediği insanlığı ihtiyaç halinde aradığında mı?
Kendine söyleyecek yalanı bile kalmadığında mı?
MUTLULUK TAKVİMİ
Zenginlikle başarıyı bir tutma.
Kitapla beslen.
Pratik yemekler icat et.
Rüyalarını not et.
Kışa hazır ol.
Zarfından kuşlar çıkan
Mektuplarda kaldı aşk
Ölümsüz sevda kokan
Şarkılarda kaldı aşk
Bin kere yansa da yürek
Seven biraz zor uslanır
Ahşap evler gibi eski
Kalpten önce göz ıslanır
Ah! Ne kaldı bizden
Aynı yolda ayrı ayrı
Artık bizi anlatmıyor
Susturun bu şarkıları
Eskidendi çok eskidendi
Hala saklı duruyor yası
Siyah beyaz sevdalarda
Sahipsiz kaldı
Ölümsüz aşklar sineması
Hakkı YALÇIN