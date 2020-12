Aşılarımız!

Bu virüse ve kötülüklere karşı en etkili aşılarımız onlar.

Her zamanki gibi.

SORULAR!

İnsan sonunu kaç kere yaşar?

Kötülüğün aynasına bakıp saçlarını taradığında mı?

Başkalarından esirgediği insanlığı ihtiyaç halinde aradığında mı?

Kendine söyleyecek yalanı bile kalmadığında mı?

MUTLULUK TAKVİMİ

Zenginlikle başarıyı bir tutma.

Kitapla beslen.

Pratik yemekler icat et.

Rüyalarını not et.

Kışa hazır ol.

Zarfından kuşlar çıkan

Mektuplarda kaldı aşk

Ölümsüz sevda kokan

Şarkılarda kaldı aşk

Bin kere yansa da yürek

Seven biraz zor uslanır

Ahşap evler gibi eski

Kalpten önce göz ıslanır

Ah! Ne kaldı bizden

Aynı yolda ayrı ayrı

Artık bizi anlatmıyor

Susturun bu şarkıları

Eskidendi çok eskidendi

Hala saklı duruyor yası

Siyah beyaz sevdalarda

Sahipsiz kaldı

Ölümsüz aşklar sineması

Hakkı YALÇIN