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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 26 Kasım 2020, Perşembe

İnsani

SAVAŞ dönemlerinde kurulan çadır hastanelerde çalışan hemşirelere doktorlara gösterilen saygının çok daha fazlasını bugün virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına göstermeliyiz.
Bu da bir savaş üstelik alabildiğine kalleş bir savaş!
O yüzden her sağlık çalışanı yaralı askeri sırtından taşıyan diğer yaralı askerdir.

***

Sırf dünyanın puştları istediği diye canların gitmesi insan olana dokunuyor.
Bundan 5 yıl önce Facebook CEO'su Zuckerberg müşterilerinin kişisel bilgilerini FBI'a vermeyen Apple'ı desteklemişti.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates "Apple bilgileri vermeli" derken FBI'ı haklı bulmuştu.
Zenginliğin asaleti yok ama insanların özel hayatının linç edilmesine yataklık etmenin itibarı var.
Bill Gates'in laboratuvarda üretilen koronavirüsün destekleyici tarafında olduğu ortadayken, ahlaksızlık sinyallerini nasıl verdiğini yıllar önce fark etmiş olmak ne fayda!
Dünyayı parmağında oynatanların teknolojisinde nostaljik güzelliklerin hepsi ölüme mahkum!

***

Böylesine adaletsiz bir dünyada ülkemizdeki kötülük üretimi de sürüyor.
Bebek koklamayı sevmeyenler kan kokusunu çekiyor içine.
İbreler onları gösterse de cümleleri bilmem kaç kalibre olsa da televizyonlara baktığımda yüzü olmayan adamlar görüyorum.
İki gözü iki cellat!

***

Hayatın anlamı sadece belini doğrultmak değil her türlü şartta dik durmaktır.
Çocukların üzerini aile yadigarı geleneklerle ve geçmişte size armağan edilen emanetlerle örtün asla üşümezler.
Unutmayın ki ağaçlar bile hasat mevsiminde emanetlerini insanlara teslim eder.

***

Yakınınızda mevzilenen sadece virüs değil kötü insanlar da çok.
Vicdanınızı kaybederseniz bunun bedelini çocuklarınız öder.
Bunun örnekleri çoktur.
Yaşamayı yaşatmakla kardeş bilenlere "insan" deniyor.
O yüzden kötülükle işbirliği içinde olanların ve ağzı kan kokanların insanlık katında çöp kadar değeri yoktur.

KADINA ŞİDDET
Kadınlar kimlere karşı şiddetten korunuyor?
Erkeklerden!
Peki erkeklerin şiddetine karşı kadınları kim koruyor?
Kadınlar!
Sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada kadına karşı vahşi saldırılar düzenleniyor.
Erkeklerin gösteremediği cesareti gösteren kadınların cesetleri uçurum diplerinde bulunuyor.
Bir zamanlar "erkeklik öldü mü abiler" diyen mahalle delikanlıları vardı, onların yerini erkekliğini silahla gösteren ya da sosyal medyada boy gösteren zibidiler aldı.
Artık para da orada yeni moda erkeklik de!

MUTLULUK TAKVİMİ
Dostlarının hatırını sor.
Elini sık yıka.
Türkan Şoray filmi izle.
Bulmaca çöz.
Vitamin al.

Gözlerim gülmüyor
Eskisi gibi
Aklımdan yaşanmış
Günler geçiyor
Şimdi sevgimizin
Hasat zamanı
Bek ektim sevgiyi
Eller biçiyor
Sayfalar dolusu
Mektuplar yazdım
Kalbim kan ağlıyor
Dilim susuyor
Vefasız sevgilim
Ellerin olmuş
Bıraktığım yerde
Yeller esiyor
Hakkı YALÇIN

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