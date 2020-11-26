İnsani

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Yakınınızda mevzilenen sadece virüs değil kötü insanlar da çok.

Vicdanınızı kaybederseniz bunun bedelini çocuklarınız öder.

Bunun örnekleri çoktur.

Yaşamayı yaşatmakla kardeş bilenlere "insan" deniyor.

O yüzden kötülükle işbirliği içinde olanların ve ağzı kan kokanların insanlık katında çöp kadar değeri yoktur.

KADINA ŞİDDET

Kadınlar kimlere karşı şiddetten korunuyor?

Erkeklerden!

Peki erkeklerin şiddetine karşı kadınları kim koruyor?

Kadınlar!

Sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada kadına karşı vahşi saldırılar düzenleniyor.

Erkeklerin gösteremediği cesareti gösteren kadınların cesetleri uçurum diplerinde bulunuyor.

Bir zamanlar "erkeklik öldü mü abiler" diyen mahalle delikanlıları vardı, onların yerini erkekliğini silahla gösteren ya da sosyal medyada boy gösteren zibidiler aldı.

Artık para da orada yeni moda erkeklik de!

MUTLULUK TAKVİMİ

Dostlarının hatırını sor.

Elini sık yıka.

Türkan Şoray filmi izle.

Bulmaca çöz.

Vitamin al.

Gözlerim gülmüyor

Eskisi gibi

Aklımdan yaşanmış

Günler geçiyor

Şimdi sevgimizin

Hasat zamanı

Bek ektim sevgiyi

Eller biçiyor

Sayfalar dolusu

Mektuplar yazdım

Kalbim kan ağlıyor

Dilim susuyor

Vefasız sevgilim

Ellerin olmuş

Bıraktığım yerde

Yeller esiyor

Hakkı YALÇIN