Cumhuriyet

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Sevgili Cumhuriyet!

Büyükler seni sevmenin sonsuzluğunda çocuklar en başında. Bugün 97 yaşındasın.

Yarın mahşer yaşında.

Şerefsizlik!

Fransa'da Peygamber Efendimize saldıran karikatürün kamuoyu binalarına yansıtılması Cumhurbaşkanı Macron'un İslam dünyasını galeyana getirme projesinin ta kendisidir.

Şerefsizliğin daniskası!

Bu meseleye sadece İslam ülkelerinin değil insani değerlere ve inançlara saygı duyan bütün dünya ülkelerinin tepki göstermesini bekliyoruz ama dünyada o kadar çok Macron var ki!

Mutluluk Takvimi

Çocuklara kumbara al.

Pencere kenarını mumla aydınlat.

Balık tut.

Vedalar geziniyor

Şehrin sokaklarında

Senin günahın vardır

Saçımın aklarında



Beklediğim yollardan

Hep bir yabancı çıkar

Hangi taşı kaldırsam

Altından acın çıkar



Mahşer günü gelsen de

Seni sevda bilirim

Gözlerinin önünde

Saygıyla eğilirim

HAKKI YALÇIN