Hiçbir ülkenin tarihi böyle bir mücadele görmemiştir eminim.
Cennet yüzlü Mustafa Kemal Atatürk dururdu önümde, yüzünü melekler okşamış.
Kurduğu Cumhuriyet benim çocukluk yeminim.
***Biz Cumhuriyet'i bağımsızlık ve toprak koktuğu için sevdik.
Özgürlüğün ve demokrasinin gönderine çekilen bayrağın kutsallığını öğrettiği için.
Bir kartalın göklerde uçması kadar görkemli, bir serçenin su içmesi kadar masum olduğu için. Ve her şeyden önemlisi çocukların elinden tuttuğu için.
***Çocukluğumda başımı omzuna koyardım Cumhuriyet'in, elimden tutarken güven verirdi. Yatılı okuldaki öğretmenlerimin elleriydi onlar.
Dürüstlüğün ve haysiyetin iki kere ikiden daha değerli olduğunu öğreten ve kimselerin piyonu olmayan öğretmenlerimin.
***
Kimseye "nerelisin?" diye sormadık, hepimiz bu toprakların soyundandık. Suyundan ya da havasından bir şeyler çekerdi bizleri birbirimize. Denize düşsek de sarılmadık yılana düşmesek de. O zamanlar düşenleri ayağa kaldırırdı insanlar, her metrekareye onlarca vicdanlı insan düşerdi.
***Gençliğimizde karınca askerlerimizle yaşam koçları olduk çocukların. Haksızlığa kafa tuttuk da boş yere lafa tutmadık kimseleri. İşçilerle halay çektik, şiirler okuduk sabahlara kadar.
Bir gece kötü şeyler olabilirdi, sıkıyönetim vardı sıkıysa sokağa çıkın. Çıktık açık alınla.
***Hala alnımız açık. Kimseye boynumuzu eğmeden borçlarımızı gününde ödüyor, kimsenin kayığına binmeden kendi küreğimizi kendimiz çekiyoruz. Tek başına! Taşına toprağına kurban olduğumuz memleketimizde her Cumhuriyet Bayramı'nda çocukluğumuzdaki heyecanı yaşıyoruz.
***
Sevgili Cumhuriyet!
Büyükler seni sevmenin sonsuzluğunda çocuklar en başında. Bugün 97 yaşındasın.
Yarın mahşer yaşında.
Şerefsizlik!
Fransa'da Peygamber Efendimize saldıran karikatürün kamuoyu binalarına yansıtılması Cumhurbaşkanı Macron'un İslam dünyasını galeyana getirme projesinin ta kendisidir.
Şerefsizliğin daniskası!
Bu meseleye sadece İslam ülkelerinin değil insani değerlere ve inançlara saygı duyan bütün dünya ülkelerinin tepki göstermesini bekliyoruz ama dünyada o kadar çok Macron var ki!
Mutluluk Takvimi
Çocuklara kumbara al.
Pencere kenarını mumla aydınlat.
Balık tut.
Vedalar geziniyor
Şehrin sokaklarında
Senin günahın vardır
Saçımın aklarında
Beklediğim yollardan
Hep bir yabancı çıkar
Hangi taşı kaldırsam
Altından acın çıkar
Mahşer günü gelsen de
Seni sevda bilirim
Gözlerinin önünde
Saygıyla eğilirim
HAKKI YALÇIN