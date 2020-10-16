İçmeyip dökerdik.
Dallas'ın televizyonda moda olduğu yıllarda lise öğretmenlerimizden biri Amerikan dizilerini işaret etmişti de "Amerika sizlerin aptal olmasını istiyor" demişti.
Bu gerçekleri sokaklarda haykırdığımız için dipçik yerdik.
Şimdi Amerika'nın rolünü üstlenen televizyonlar yerli dizilerle çocukların geleceğini yiyor.
O çocukların anneleri babaları dizilerdeki zibidilere ağlıyor da çocuklar umurlarında bile değil.
***Kendisine şöhretli bir son arıyor herkes, onurlu bir başlangıç yapmak yerine.
Popüler yavşakların ilham perisi olduğu bir ülkede acı sonlar da kaçınılmaz oluyor.
***
Ancak hastane odalarında ölürken hatırlanan gerçek sanatçılarımız var! Dizi yıldızlarına otlak olmuş bir sistemde gönül kırıntılarıyla geçinen emekçilerimiz.
Sanatın hadım edildiği bir ülkede zibidi şarkıcılar ve pespaye dizilerin şöhretleri kadar değeri olmayan değerli insanlarımız. Toplumun şekil alması için yoğrulan çamurların, hamuru sanat olanların içinde nasıl yaralar açtığını düşünen kaldı mı?
Dizilerden başını kaldırıp da!
***Evlerden birinde çocuğun biri sucuk salam ve sosis üreten zengin babasına yemek masasında sordu.
"Niye senin ürettiğin markaları bu evde yiyemiyoruz baba?" "Onlar size uygun değil." "Kimlere uygun?" Baba çocuktaki soruşturmanın nereye gideceğini bildiği için muhabbeti kesmek istedi.
"Senin bu işlere aklın ermez yemeğini bitirmeye bak." Genlerini reddeden bir evlat çıkışı yaşandı masada.
"Bize uygun görmediklerini başkalarına yedirirken vicdanın nerede baba?" Arsız baba ayarlanmış piyango biletlerinden birini çekti.
"Nerede yatarsan yat aynı rüyayı göremezsin ama senin istediğin gibi bir baba olsaydım böyle bir hayatı rüyanda bile göremezdin!" Babasına çekmeyen 12 yaşındaki çocuk içini çekti ve ağzındaki lokmayı tabağına geri boşaltıp masayı terk etti.
***
NOT: Bu onurlu sahneler eskiden Yeşilçam filmlerinde olurdu.
Şimdiki diziler haramla beslenen böyle babaları el üstünde taşımakla meşgul!
AVCILIK SPORMUŞ!
Suya inen ceylanları bile silahla vuranlara "usta avcı" deniyor yapılan eyleme de "avcılık sporu!" Kurulan tuzaklara ve sonu ölümle biten eylemlere spor deniyorsa, bu saadet zincirinin halkaları birbirlerinin kanını da sağar!
Kan dökmenin kan vermekten değerli sayıldığı bir dünyada yaşıyoruz artık. Paraya tav olanların avları olarak!
MUTLULUK TAKVİMİ
Sosyal mesafeyi koru.
Ellerini sık yıka.
Bebek patiğine zil tak.
Doğa konulu fotoğraf çek.
Seninle başladı
Benim hikayem
Kalbinde bir ömür
Kalmak isterdim
Umudun adresi
Senin gözlerin
Sevdamı kalbine
Salmak isterdim
Her an her dakika
Seni özleyen
Her gün sevdasına
Hasret ekleyen
Senin gözlerinde
Nöbet bekleyen
Bir deniz feneri
Olmak isterdim
Hakkı YALÇIN