Dizi dizi!

NOT: Bu onurlu sahneler eskiden Yeşilçam filmlerinde olurdu.

Şimdiki diziler haramla beslenen böyle babaları el üstünde taşımakla meşgul!

AVCILIK SPORMUŞ!

Suya inen ceylanları bile silahla vuranlara "usta avcı" deniyor yapılan eyleme de "avcılık sporu!" Kurulan tuzaklara ve sonu ölümle biten eylemlere spor deniyorsa, bu saadet zincirinin halkaları birbirlerinin kanını da sağar!

Kan dökmenin kan vermekten değerli sayıldığı bir dünyada yaşıyoruz artık. Paraya tav olanların avları olarak!

MUTLULUK TAKVİMİ

Sosyal mesafeyi koru.

Ellerini sık yıka.

Bebek patiğine zil tak.

Doğa konulu fotoğraf çek.

Seninle başladı

Benim hikayem

Kalbinde bir ömür

Kalmak isterdim

Umudun adresi

Senin gözlerin

Sevdamı kalbine

Salmak isterdim

Her an her dakika

Seni özleyen

Her gün sevdasına

Hasret ekleyen

Senin gözlerinde

Nöbet bekleyen

Bir deniz feneri

Olmak isterdim

Hakkı YALÇIN