Hakkını arayanlara "vermiyoruz ulan!" diyenler.
Emekçilerin haklarını alenen gasp edenlerin arkaları güçlü önleri açık!
Çünkü bu topraklarda en kolay kazançlardan biridir emek hırsızlığı.
***Emekçileri çatı altında tutan meslek grupları gerektiği gibi çalışmadığı için haksızlığa karşı herkes kendi mücadelesini kendisi veriyor.
Haksızlığın bilançosu yüksek ama mahkemeler yıllarca sürüyor, emsal kararların uygulanması bile neredeyse zaman aşımına uğrayacak.
Ne yani bu emekçiler ilahi adaleti mi bekleyecek?
Sanata kan verenlerin kanını emmek suç değil mi yoksa?
***
O emekçilerin bakmakla yükümlü oldukları aileleri var.
Bütün bunlar olmasa bile onların hak ettikleri gelirlerinin lağvedildiği uygunsuz bir durum var.
O insanların emeklerini çalarak lüks hayat yaşayanlar bilmelidir ki; ahlaksız para ahlaksızların apoletidir.
***Ve cümle alem tarafından bilinsin ki müzik emekçileri birilerinin oyuncağı değildir.
Bunların yakasına yapışacak hukukun gücünü görmek istiyoruz.
Gerekirse çalınan emekleri kat be kat fazlasıyla geri alabilecek yeni yasalarla, gerekirse en büyük cezalarla!
Bütün bunlar adaletin de sanatın da gereğidir.
Çünkü onurlu hayatın kültüründe emeklerin talan edilmesi yoktur!
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Bu yazı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na insani bir çağrıdır.
Hakları gasp edilen bütün müzik emekçileri adına.
Emek hırsızlığının önünün kesilmesi adına.
Ve o emekçilerin hakkını yiyen arsızların seslerinin kesilmesi adına!
ORMAN YANGINLARI
Ormanlarımızı yakıyorlar da her ağaç yanarken yanındaki ağaca katilin adını fısıldar!
"Şerefsiz!" Suçu güneşin üzerine atıyorlar da yaz günlerinde az ağlamadı güneş, "orman yangınlarıyla benim ilgim yok" diye.
Ülkemizin tenini yakıyorlar.
Orman yangını katliamsa yakan da katildir.
O katiller açtıkları yaradan kan akmıyor diye masum sayılamaz ve her kundakçının cinayetle yargılanması gerekir.
O yüzden yangınlar bu manzarada yüreği yanmayanlardan da payını esirgemeyecektir.
Yakılan orman herkesi yakar çünkü!
MUTLULUK TAKVİMİ
Beğenmediğini başkasına yakıştırma.
Sözünü tutmak için yemine gerek duyma.
Tuzu az kullan.
Gözlerin bu sevdanın
En kalleş haliydi
Vedasız gideceğin
Her halinden belliydi
Hani ölüm ayırırdı
İkimizi bu sevdadan
Beni inkar edemezsin
Bıraktığım anılardan
Düşündükçe
Çılgına dönüyorum
Sana yabancı bir elin
Dokunuşunu
Hiç bekleme beni
Teslim olmuyorum
Kendime ayırdım
O son kurşunu
Hakkı YALÇIN