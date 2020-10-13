Emek hırsızları

***

***

***

***

Bu yazı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na insani bir çağrıdır.

Hakları gasp edilen bütün müzik emekçileri adına.

Emek hırsızlığının önünün kesilmesi adına.

Ve o emekçilerin hakkını yiyen arsızların seslerinin kesilmesi adına!

ORMAN YANGINLARI

Ormanlarımızı yakıyorlar da her ağaç yanarken yanındaki ağaca katilin adını fısıldar!

"Şerefsiz!" Suçu güneşin üzerine atıyorlar da yaz günlerinde az ağlamadı güneş, "orman yangınlarıyla benim ilgim yok" diye.

Ülkemizin tenini yakıyorlar.

Orman yangını katliamsa yakan da katildir.

O katiller açtıkları yaradan kan akmıyor diye masum sayılamaz ve her kundakçının cinayetle yargılanması gerekir.

O yüzden yangınlar bu manzarada yüreği yanmayanlardan da payını esirgemeyecektir.

Yakılan orman herkesi yakar çünkü!

MUTLULUK TAKVİMİ

Beğenmediğini başkasına yakıştırma.

Sözünü tutmak için yemine gerek duyma.

Tuzu az kullan.

Gözlerin bu sevdanın

En kalleş haliydi

Vedasız gideceğin

Her halinden belliydi

Hani ölüm ayırırdı

İkimizi bu sevdadan

Beni inkar edemezsin

Bıraktığım anılardan

Düşündükçe

Çılgına dönüyorum

Sana yabancı bir elin

Dokunuşunu

Hiç bekleme beni

Teslim olmuyorum

Kendime ayırdım

O son kurşunu

Hakkı YALÇIN