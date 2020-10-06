Fenerbahçe sadece Karagümrük maçını kazanmadı, takım olma yolunda umut kazandı, rakiplerinin kaybettiklerini kazandı.
Her şeyden önemlisi kendini kazandı.
***Bırakalım da futbol kendi anlatsın içindeki yaraları.
O yaraları kaşıyıp yeniden kanatmak lazım!
"Bana lig şampiyonunu söyle sana futbolun kalitesini söyleyeyim!" Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'in ligde 4 maçta golü yok, Avrupa'da ne yapacağını sanıyorsunuz?
Yıllardır kazanmanın her yolunu hak sayanların ve nasıl olursa olsun şampiyonluk duygusunu bu topraklarda canlı tutanların öldürdüğü değerler değil mi bugünleri doğuran?
Kurulan futbol dışı sistemin kuraklığını daha uzun bir zaman yaşayacağız!
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Biliyoruz ki, tek kefeli futbol ekonomisinde terazilerde okka yoktur cukka vardır.
Kulüplerin kasasını boşaltanların peşine takılmayanlar suça ortak olmaktan sanıktır.
Bir futbolcuya 10 futbolcunun ücreti ödenir de paralar yerlere saçılırken, para musluklarının kesildiği yerde gözyaşı muslukları açılır!
Aynen öyle!
***Bakıyoruz da ağalar beyler bıraktığı yerde bulamıyor kendini.
O yüzden ekranlardaki tiyatroların saha içinde sergilendiğini de görüyoruz.
Yarına hiçbir yatırım yapılmayan ve sadece günü kurtarmak üzerine kurulan futbolumuzdan göz boyama sahnelerini izliyoruz.
Topu taca atmanın krallarına denizde karada ölüm yoksa şimdi "kızma birader" oynamanın tam zamanı.