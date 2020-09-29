Yokluk!

RUHU olmayan teknoloji nostaljiyi öldürdü, zengin olmak kolaylaştı yürek zenginliği tarihe karıştı.

Barbar ruhlar göğsünü gere gere dolaşırken, ne yazık ki eski güzellikleri yaşatacak bir esintiye bile ihtiyaç yoktur.

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"İnsanlıkla arası olmayan vicdansızların bankada parası çoktur" cümlesinde kimseye yapılmış bir haksızlık mevcut değildir.

İnsanların yoksulluğu ve çaresizliği birileri için para ediyorsa, bu çelişkinin hesabını yapmaya da gerek yoktur.

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İstediğimiz sadece sevgi ve saygının kaybolmamasıydı, kimler kıydıysa kıydı.

Günde bir öğünle karnını doyuran namuslu insanların gözleri bile ziyafet sofralarındaki haram zenginlerinden toktur.

İyi insan olmak o kadar zor değilken "kötü olmayın yeter" demekten başka çaremiz yoktur.

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İnsanlar en çok hayal ettikleri gerçeklerin içinde saklanırlar, cinayetten tecavüzden aklananlar gibi.

Yalanla iftirayla ve haramla beslenenler gibi.

O yüzden hayvanlarda olmadığı varsayılan Allah korkusu bazı insanlarda yoktur.

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Mesleği boyacılık olan bir arkadaşım hayatını televizyon dizileriyle renklendirdiği söyleyince, kendisine "en çok hangi renk dizileri seviyorsun?" diye sordum, kara kara düşündü.

Boya firmalarının ilgisini çeker de dizilerin arasına reklam alır diye kendisine bir slogan armağan ettim.

"Gözlerinize yük olmayacak renkler ürettik, başka şubemiz yoktur!"

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Sosyal medya mezbahalarında ahlaksızlara, edepsizlere ve linç çetelerine paha biçilemiyor.

Böyle bir sisteme yol verenlerin şimdiki zamandan aldıklarını gelecek zamanda misli misli çocuklarımızdan alacağından da kimsenin şüphesi yoktur.

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Uyuşturucuya fuhuşa ve çocuk tacizine karşı mücadele etmeyip, kötülüklerin kendi çocuklarından uzak olduğunu düşünenler yanılır.

Bugün harcanan çocukların anneleri babaları da aynı şeyi düşünmüştü.

Televizyon dizilerindeki "çukurların" çocuklar için uçurum olduğu inkar edildikçe, ölü gözünden yaş beklemenin anlamı yoktur.

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Omuzlarındaki melekleri düşürenler her türlü yalana göz kırparken, herkesin bumerangının bir gün kendisine dönmesi kaçınılmazdır.

O yüzden kuruduktan sonra çiçeklere su vermenin de alemi yoktur, kaderde kusur bulmanın da!

AYNI FİLM

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasındaki sır perdesini aralamaya gerek yok.

Dünya savaş istiyor.

Virüslerle gelen ölümler yetmiyor, daha çok sayıda insan ölümlerine ihtiyaç duyuluyor.

Unutulmasın ki her saldırgan ülkenin arkasında ondan daha kalleş bir ülke vardır.

Amerika gibi Rusya gibi Çin gibi.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocukların fotoğrafını çek.

Ağaçları kazıma.

Piknik yaptığın yeri topla.

Vicdanının sesini dinle.

Sarılır geceler

Gözlerimize

Karanlıklar basar

Yüreğimize

Kanımız desendir

Elbisemize

Bizi yaşamadan

Solduranlar var

Bebeğimiz ölür

Kucağımızda

Ateşler yanmıyor

Ocağımızda

İsyan türküleri

Dudağımızda

Bizi sorgusuzca

Susturanlar var

Hakkı YALÇIN