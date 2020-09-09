Fenerbahçe'nin takım kurmakla takım olmak arasında zamana ihtiyacı varken onların acelesi var.
O yüzden Fenerbahçe'ye kalan; sinsi fırtınalara karşı tedbir almak sisteme karşı dirençli olmak.
Hayallerdeki veriler yıldız yılını işaret ediyor olsa da!
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Gelenlerle gidenleri teraziye koyarsak Vedat Muriç'in yokluğunu hangi futbolcu doldurabilir?
Şimdilik bunun cevabı yok.
Gustavo'nun bileklerindeki hüner ve futbol zekası çok şeyin karşılığıysa, geçen sezonki metrekare hesabını bırakıp orta alandan çıkma hızını artıracağını umuyorum.
Adam eksiltmeyen bir orta alan oyuncusu takımını eksiltir ki, buna Erol Bulut'un izin vereceğini zannetmiyorum.
Sol kanattaki bereketin sağ kanatta soru işaretleri barındıracağı ve kaledeki boşluğun sorun olma ihtimali yok sayılmasın.
Takımın yaşlı olduğu gerçeğini göz ardı etmeden Fenerbahçe'de kazanmaya can atan yüreklerin olağanüstü mücadelesi gerekiyor.
Yoksa bol transfer futbolda sadece ayrıntıdır.
***Yeni sezon başlarken beklentilerimiz sadece sonuçlar üzerine değil.
Paranın özne olduğu, hakemlerin ve yorumcuların birilerinin emrine amade olduğu bir futbol düzeninde istemediğiniz kadar kötülük ve tetikçilik bulunur.
Ama adaletin bahşettiği duyguların yolculuğunda futbolun içindeki herkesin yüreklerini dostluğa ve kardeşliğe açmaları insaniyet namına rica olunur.
***Not: Bu sezon maçlarda çok sayıda kadın hakem görmek istiyorum.
Bu ülkede kadınlar erkeklerden daha cesur ve adaletlidir.
Genetik olarak!