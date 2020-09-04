Bir yakınımın çocuğu lösemi hastası oldu, anneyle babanın çektiklerinin yanında o küçücük kız çocuğunun dökülmüş saçlarıyla hayata nasıl umutla baktığını gördüm.
Kuşlar gibi bir masalda uyumasını izledim.
Dörtnala giden bir atın üzerinde dökülen saçlarının dalgalandığını hayal ederken.
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Onların suskunluklarında gizli çığlıkları var, yol bulup bir yerlere ulaşıyor.
Size de geliyor mu?
Gelmiyorsa siz onlara gidin.
Kocaman yüreklerine konuk olun.
Nasıl uyuyorlar bir seyredin, akşamın mavi denizinde.
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Bir çocuk en çok neresinden kanar, iyi bakın görebilirsiniz.
Televizyon dizilerinin sonunu başından çözebiliyorsanız onların gizini de çözebilirsiniz.
Suskunluklarında derinleşen gerçeklere bakın.
Gözyaşı kalbe de damlar!
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Bakmayın istikbal göklerdedir masalına!
Gökdelenlere esir olan bir şehirde çocukların uçurtmalarının ellerinden alınması, onların gökyüzüne bakmalarına engel olmak içindir.
Başları yerde olsun diye.
Paranın canı cehenneme cana bakın mala değil.
Onların masallarında uçan kuşlara bakın. Göremiyorsanız kusura bakmayın bir zahmet aynaya bakın.
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Çocukları yaşatmak için olağanüstü hal ilan edildiğini gördünüz mü hiç?
Lösemili çocukların küçücük yaşlarında ölmelerinin "olağan" sayıldığı bir dünyada onların utangaç sarmaşıklar olarak hayata nasıl tutunduklarına bakın.
Lösemili çocukları özel yapan da budur.
Onlar kendilerini ellerinden tutanların gözlerine bakarlar; masal mavisi.
Onlar insanlığı ölümüne yaşatırlar içlerinde, ölümün kıyısındayken bile.
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Hayalleri vardır bir dinleyin.
Bırakın ellerini omuzlarınıza koysunlar, belki boynunuza dolarlar.
Bazıları yaşından büyük gösteriyordur da merak etmeyin size yük olmazlar.
Hayatın ağırlığına nasıl dayandıklarını gözlerinden görebilirsiniz.
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Çünkü onlar seçilmiş çocuklardır.
Her biri küçücük yaşlarında hayata direnme Oscar'ını kazanmıştır.
Hiçbir şey yapamıyorsanız onları alkışlamaya gidin. Kader onlar için kalemi kırmadan!
Mutluluk Takvimi
Hapishaneye kitap gönder.
İyi düşünmek için sebep yarat.
Yeşilçam filmi izle.
Kör bir kuyuda
Umut ışığıdır yaşamak
Düşleri gerçek yapmak
Gökten yıldız çalmak
Kış gecesinde
Camlar dolu buğular
Seni sonsuz seyretmek
Dağlamak kanayan yarayı
Ağlamak doyasıya
Şarkılı bir masaldır
Yaşamak
Bir özlem yangınıdır
Yaşamak
Acısı derdi çok olsa da
İnan yine de güzeldir
Yaşamak
Hakkı YALÇIN
DÜNYA GERÇEĞİ
Düğün alayıyla cenaze arabası karşılaşsa ne olur?
Cenazeye gidenlerin yarısı düğün alayının peşine takılır.
Bu ülkede göbek atmak yas tutmanın yanında uzak ara liderdir!
Cenaze arabaları neden yalnızdır sanıyorsunuz?
Not: Pandemi bu gerçekler için geçici mazeret değildir.