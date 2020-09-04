Masal çocukları

Bir yakınımın çocuğu lösemi hastası oldu, anneyle babanın çektiklerinin yanında o küçücük kız çocuğunun dökülmüş saçlarıyla hayata nasıl umutla baktığını gördüm.

Kuşlar gibi bir masalda uyumasını izledim.

Dörtnala giden bir atın üzerinde dökülen saçlarının dalgalandığını hayal ederken.

*****

Onların suskunluklarında gizli çığlıkları var, yol bulup bir yerlere ulaşıyor.

Size de geliyor mu?

Gelmiyorsa siz onlara gidin.

Kocaman yüreklerine konuk olun.

Nasıl uyuyorlar bir seyredin, akşamın mavi denizinde.

*****

Bir çocuk en çok neresinden kanar, iyi bakın görebilirsiniz.

Televizyon dizilerinin sonunu başından çözebiliyorsanız onların gizini de çözebilirsiniz.

Suskunluklarında derinleşen gerçeklere bakın.

Gözyaşı kalbe de damlar!

*****

Bakmayın istikbal göklerdedir masalına!

Gökdelenlere esir olan bir şehirde çocukların uçurtmalarının ellerinden alınması, onların gökyüzüne bakmalarına engel olmak içindir.

Başları yerde olsun diye.

Paranın canı cehenneme cana bakın mala değil.

Onların masallarında uçan kuşlara bakın. Göremiyorsanız kusura bakmayın bir zahmet aynaya bakın.

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Çocukları yaşatmak için olağanüstü hal ilan edildiğini gördünüz mü hiç?

Lösemili çocukların küçücük yaşlarında ölmelerinin "olağan" sayıldığı bir dünyada onların utangaç sarmaşıklar olarak hayata nasıl tutunduklarına bakın.

Lösemili çocukları özel yapan da budur.

Onlar kendilerini ellerinden tutanların gözlerine bakarlar; masal mavisi.

Onlar insanlığı ölümüne yaşatırlar içlerinde, ölümün kıyısındayken bile.

*****

Hayalleri vardır bir dinleyin.

Bırakın ellerini omuzlarınıza koysunlar, belki boynunuza dolarlar.

Bazıları yaşından büyük gösteriyordur da merak etmeyin size yük olmazlar.

Hayatın ağırlığına nasıl dayandıklarını gözlerinden görebilirsiniz.

*****

Çünkü onlar seçilmiş çocuklardır.

Her biri küçücük yaşlarında hayata direnme Oscar'ını kazanmıştır.

Hiçbir şey yapamıyorsanız onları alkışlamaya gidin. Kader onlar için kalemi kırmadan!

Mutluluk Takvimi

Hapishaneye kitap gönder.

İyi düşünmek için sebep yarat.

Yeşilçam filmi izle.

Kör bir kuyuda

Umut ışığıdır yaşamak

Düşleri gerçek yapmak

Gökten yıldız çalmak



Kış gecesinde

Camlar dolu buğular

Seni sonsuz seyretmek

Dağlamak kanayan yarayı

Ağlamak doyasıya



Şarkılı bir masaldır

Yaşamak

Bir özlem yangınıdır

Yaşamak

Acısı derdi çok olsa da

İnan yine de güzeldir

Yaşamak

Hakkı YALÇIN



DÜNYA GERÇEĞİ

Düğün alayıyla cenaze arabası karşılaşsa ne olur?

Cenazeye gidenlerin yarısı düğün alayının peşine takılır.

Bu ülkede göbek atmak yas tutmanın yanında uzak ara liderdir!

Cenaze arabaları neden yalnızdır sanıyorsunuz?

Not: Pandemi bu gerçekler için geçici mazeret değildir.