Eski anıların hüznünü taşırken, giderken bıraktığın eşyaları son defa koklamak.
Geride kalması gerekenleri geride bırakmaktır.
***Seksen günde devrialem filminin devamını çekmektir taşınmak.
Taşındığın yerin fotoğraflarını gözlerinle çekip içine girmek.
Yeni bir hayata omuz verirken, "tedbil-i mekanda ferahlık var" demektir.
***Bir kitabın parlak kapağını açmaktır yeni bir yere taşınmak.
Yeni 'Sabah'ları doğurmak.
Ulaşımıyla trafiğiyle yolun yolcusu olmak.
Bir günlüğüne ayrıldığın bilgisayarına yeniden kavuşmak ve yeni bir odada yeni şarkılar yazmaya davetiye bastırmaktır.
***
Takvim Gazetesi'nde 26'nci yılıma girerken, birçok kez taşındım ve gazeteciliğe ilk başladığım yıllardaki mürekkep kokusunu da hep yanımda taşıdım.
Şimdi akıllı bir binanın içinde ilk yazımı yazarken geçen yılları da sorguluyorum.
Unumu suyumu gazetedeki arkadaşlarımın taşıdığı yaşlı bir değirmen gibi hissediyorum kendimi.
Sevgimizi saygımızı hiç esirgemedik birbirimizden, o yüzden boşuna "takımyıldızı" olmadık.
***Onca zaman içinde patronlarım da değişti.
Yanındayken kendimi rahat hissettiğim en sıcak insandır Sayın Serhat Albayrak.
Geçmişte çalıştığım patronların hakkını yemiş sayılmam; merhametine tam puan verdiğim tek patrondur Serhat Albayrak.
Sirenlere yetişmekte üstüne yoktur.
Hele sağlık sorunlarında.
***
Vefa; geldiğin yeri unutmadan geleceğine ışık tutan güzel insanları ayrı bir yere koymaktır.
Yeni bir yere taşınmak da eski masanı toplarken, anıların başucuna "nereye gidersem gideyim sizleri de yanımda götüreceğim" notunu bırakmaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞINA
Aile hekimliğinin çalışanlarını yakından izliyorum.
Çünkü bir yakınım da aile hekimliğine ihtiyaç duydu.
O güzel yürekli doktorlar ve hemşirelerin yaşlı insanlara gösterdiği özen insani değerlerin ve meslek onurunun harika bir yansıması.
Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne bağlı çalışan Evde Sağlık hemşireleri Hatice Akalın ve Bilal Önalan'ın hastalara gösterdiği ilgiye ve sevgiye mahsuben bu yazıyı yazdım.
Bu hemşireler Sağlık Bakanlığı'nın yaşlı insanlara armağanlarıdır.
Sağlık Bakanlığı nezdinde o hemşirelere teşekkür etmeyi boynumun borcu sayıyorum.
MUTLULUK TAKVİMİ
Alternatif çözüm üret.
Çevre temizliğine duyarlı ol.
Asansör yerine merdiveni kullan.
Olan bana oldu
Ben kendim ettim
Aşk öldürmese de
Süründürüyor
Canımı sokakta
Buldum zannettim
Allah ne verdiyse
Sevdim be doktor
Nasıl acıtıyor
Kalbimi bilsen
Keşke bu yaramı
Gösterebilsem
Gözleri saçları
Nasıldı dersen
Senin de canına
Okurdu doktor
Hakkı YALÇIN