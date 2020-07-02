Taşınmak!

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Vefa; geldiğin yeri unutmadan geleceğine ışık tutan güzel insanları ayrı bir yere koymaktır.

Yeni bir yere taşınmak da eski masanı toplarken, anıların başucuna "nereye gidersem gideyim sizleri de yanımda götüreceğim" notunu bırakmaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞINA

Aile hekimliğinin çalışanlarını yakından izliyorum.

Çünkü bir yakınım da aile hekimliğine ihtiyaç duydu.

O güzel yürekli doktorlar ve hemşirelerin yaşlı insanlara gösterdiği özen insani değerlerin ve meslek onurunun harika bir yansıması.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne bağlı çalışan Evde Sağlık hemşireleri Hatice Akalın ve Bilal Önalan'ın hastalara gösterdiği ilgiye ve sevgiye mahsuben bu yazıyı yazdım.

Bu hemşireler Sağlık Bakanlığı'nın yaşlı insanlara armağanlarıdır.

Sağlık Bakanlığı nezdinde o hemşirelere teşekkür etmeyi boynumun borcu sayıyorum.

MUTLULUK TAKVİMİ

Alternatif çözüm üret.

Çevre temizliğine duyarlı ol.

Asansör yerine merdiveni kullan.

Olan bana oldu

Ben kendim ettim

Aşk öldürmese de

Süründürüyor

Canımı sokakta

Buldum zannettim

Allah ne verdiyse

Sevdim be doktor

Nasıl acıtıyor

Kalbimi bilsen

Keşke bu yaramı

Gösterebilsem

Gözleri saçları

Nasıldı dersen

Senin de canına

Okurdu doktor

Hakkı YALÇIN