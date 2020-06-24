Teknik adamlar kulüp başkanları adaleti "ganimet" bellemeseydi hakemler "cinayet aleti" olarak kullanılmazdı.
Hepimiz aşinayız bu sahnelere, ne çok izledik bu filmleri!
Yıllarca hakemliğin şerefini üç paralık edenleri de gördük, haksızlığın midyesinden sahte inci çıkaranları da.
Dürüstlükle emekle şekillenmeyen şampiyonluk mücadelelerine bakınca, biz buna sezon sonu partisi diyoruz.
***Yıllarca aldıklarını ganimet belleyenlerin bugün adaletten söz etmeye hakları yoktur.
Sabıkalı hakemlerin arkasına geçip namus konulu cümleler kuranların, hakemlikten dert yanmaya da hakları yoktur.
Kabadayılığa karşı başını eğmekle kurtulacağını düşünen o korkak hakemlere gelince.
İnsanın başına ne gelirse eğilmekten gelir!
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Bundan 8 yıl önce Amerika'nın Kansas şehrinde iyi kalpli bir kadın, evsiz dilencinin önündeki çanağa evde biriktirdiği bozuklukları atıyor.
Paralarla birlikte yanlışlıkla nişan yüzüğü de çanağın içine gidiyor.
Evsiz adam durumu fark ediyor ve ertesi günü pırlanta yüzüğü Sarah Darling adlı kadına teslim ediyor.
Bu dürüst hareketin kadına yansıması da etkileyici.
Kocasıyla birlikte bir bağış sitesinde sayfa açıyorlar ve evsiz adama 100 bin dolardan fazla bağış topluyorlar.
Bu meseleden çıkan sonuç; eğer bağışın bile karşılığını verebiliyorsan hayat seni ödüllendirir.
***Böyle ödüller de herkese nasip olmaz.
Hele kötülüğün, çirkinliğin ödüllendirildiği bir ülkede!