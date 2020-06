Çok nadir gördüm

KİMİLERİ ekmeğini taştan çıkarır kimileri kötülüğü baştan çıkarır.

Kimileri pencere önündeki çiçekleriyle konuşur, kimileri televizyonda konuşurken ağzında hançerle dolaşır!

Kimilerine güleriz, kimilerinin konuşurken tükürük saçtığını gördükten sonra "her akşam televizyonların altını temizlemeyi unutmayın" deriz!

*****

Yeni doğmuş bebekler cennetten kokular getirir.

Bir çocuk henüz olmamış incir ağacının üzerinde bulur kendini.

Bir kuş yuvasına dal parçaları taşır.

Öte yanda altın devrini yaşar soysuzluk.

Kanı bozuk erkekler tecavüz etmek için köpeklerin peşinde dolaşır.

*****

Sokaktaki çiçekçi kadın tezgahını düzenler her sabah.

Eli öpülesi sözcüklerin yeri yoktur artık, çiçek alıp vermeler demode sayılır.

Teknolojik zehir insana virüsten daha kolay bulaşırken siyah beyaz yıllar hüzünlerini kirpiklerinde taşır.

Martıların çığlıklarından bir şarkı iner kıyılara, denizleri yaran yatlar geçer ufuktan!

Zenginlerin sırtını bile yoksullar kaşır!

*****

Bir delikanlı kağıt toplar, çöp torbalarının içinden kendi hayatını boşaltır çuvalına.

Fakir ellerinde kir yoktur, Yeşilçam'dan kalma bir şarkı vardır dilinde, düşlerine gelinlik mağazalarının kırıldığını sahneleri taşır.

Ama kötülüğü emziren bir düzen vardır.

Çocuklar için erketeye yatan domuzlar çocuk parklarında dolaşır.

*****

Bir anneye en çok cennet yakışır da bu dünyada insanca yaşamak yakışmaz mı?

Hayatın ırgatı olmak değişmez kaderidir bazılarının.

Kimileri gölgede kırk derecede tarlada çalışır fırında çalışır.

Sofraların et görmesi zaman aşımına uğramıştır.

Babalar evlerine akşamları zeytin ekmek ve domates taşır.

Zengin züppeler orta yerde ıstakozun havyarın peşinde dolaşır.

*****

Filistin'de Afrika'da her dakika bilmem kaç çocuk ölür.

Aç susuz ve kefensiz!

Virüs bahanesiyle hepsi tümden unutulmuştur.

Zenginler daha zengin olmuştur böyle günlerde, yoksullar daha yoksul.

İnsani örgütleri, vicdanı adaleti ara da bul!

*****

İnsanın yaşadığı kaderidir derler, insanların kaderini insafsızlar belirler.

İyiler kazanırmış!

Çok nadir gördüm!

UCUZ DÜŞÜNMEK!

Zoraki de olsa insanların tek eğlencesi televizyon.

Ama dünyada çevrilen ne kadar ucuz ve pespaye film varsa bizim televizyonlara kakalamışlar.

Ya da bizim televizyonlar kendi insanlarına böyle filmleri layık görüyorlar.

İkisi de aynı kapıya çıkıyor!

O yüzden diyoruz ki bu kadar ucuz düşünenlere haklarımız haram olsun!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çıplak ayakla toprağa bas.

Her türlü şartta kibar ol.

Ağaçtan meyve topla.

Sürgünde can gibiyim

Başımda türlü dertler

Sırtımdan vurdu beni

Dost sandığım namertler

Dertlenir bende acı

Gurbeti evim sandım

Gözlerim susuz çeşme

Ağlamaktan utandım

Selam söyle ölüme

Baş eğmedim zulüme

Meşaledir yüreğim

Tutuşturdum elime

Hakkı YALÇIN