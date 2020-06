Yakışıyor mu?

VIRÜSÜN ülkeleri yurt edindiği ortadayken, kendisini hafife alanlara nasıl ağır bedeller ödettiği ortada.

Hala dünya yanıyor.

Bizler virüsün hapis hayatından kendimizi kurtardığımızı düşünüp kuralları lağvederken, "gitme" diyoruz bu kahpe virüse!

Sosyal mesafeyi linç ederken canımızı hiçe saydığımızı unutuyoruz.

*****

Sokaklarda piknik yapmak, sorumsuzca dolaşmak virüsün bizle dalaşmasına izin vermektir.

O virüsün nefesimizi ağzımıza dar ettiğini üç günde unuttuk.

Yeniden saf tuttuk halay çeker gibi.

Odalarda kalmanın hayata geçirilmesi an meselesiyken maskeleri kenara attık.

Ya da kullandığımız maskeleri sokağa attık, piknik yaptığımız yerlerde açıkta bıraktığımız çöpler gibi.

*****

Geçen hafta bir kadın yüzünde maskesiyle bankamatikten para çekiyordu.

Maskesiz başka bir kadın sosyal mesafeyi yok sayıp bankamatikteki kadına yakın durunca maskeli kadın "biraz uzak durur musunuz?" dedi.

Kadın oralı olmadı.

Bankamatikteki kadın diğer kadına "sizin niye maskeniz yok?" deyince aldığı cevaba bakın!

"Size mi soracağım!" Böyle bir kadın virüs taşısa o mikrobu başkalarına bulaştırmakta ta kendini özgür hisseder.

Kendi sorumluluğunu bilmeyen, takacağı maskenin başkaları için sorumluluk gerektirdiğini nerden bilsin!

*****

Bizler 83 milyonluk bir takımsak, vaka sayısının artmasının getireceği sonuçlara da birlikte katlanacağız.

Direncimizden cayıyorsak, virüs yeniden gelecek nefesimizi kesmeye.

Peki, sağlık işçilerinin kaç aydır verdikleri mücadelenin güme gitmesine gözlerimizi mi yumacağız?

O insanlar ortaya hayatını koyarken bizler zaaflarımızı mı koyacağız?

*****

"Her şey olacağına varıyor" öyle mi?

Ölümü dışında tutanlar, o virüsün kendilerini ölüm kuyusunun içine çekeceğini düşünmüyor mu?

Virüs can almak için gerekli ortamı ararken, ömrümüzü ateşe veriyoruz ipleri de yeniden virüse veriyoruz ve takım oyununu reddediyoruz!

Yakışıyor mu?

*****

Yakışıyor diyenler aynaya baksın!

Ve o aynaya hohlayıp adını yazsın.

Okunuyor mu bir baksın!

TRUMP: HİTLER!

Trump yeni dünya Hitler'idir.

Ama elinde yeteri kadar Nazi olmadığı için şimdilik ırkçı polisleriyle siyahi insanların linç edilmesini izlemektedir.

İçinde zerre kadar insanlık olmayan birinin hevesi kursağında kalacak mıdır? Kalacaktır!

Yaptıkları yanına kalacak mıdır?

Kalacaktır.

Ama başkanlığı kaybettikten sonra sübyancı dostlarıyla ilgili dosyalar ortaya dökülecektir ya bu bile dünyayı mutlu etmeye yetecektir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Bugün birinin hayatında melek ol.

Kalabalıktan kaçın.

Dişlerine bakım göster.

Her meseleye vicdanınla bak.

Her aşkın sonunda

Bir sürgün yedim

Hayat kavgasında

Her gün acıktım

Kader tokadını

Küçükken vurdu

Hayatım boyunca

Hep yokuş çıktım

Her sabahın seher vakti

Umutları yola serdim

Bugünlere gelmek için

Harcanmış bir ömür verdim

Tek sabıkamı aşkta yedim

Beni günahsız yere astılar

Katilimi bulamadı yargıçlar

Suçlular sırra kadem bastılar

Hakkı YALÇIN