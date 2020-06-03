Fragmanlar

Dünyanın bir ucuna askerlerini gönderip "demokrasi getireceğiz" diyen Amerika'nın Başkan Trump'la sergilediği demokrasiyi görüyoruz.

"Orduyu üstünüze salarım!" Kendi vatandaşlarına diyor bunu.

Bakmayın bazı filmlerde bir çocuk için ayaklanmış Hollywood filmlerine, Amerikan askerleri de ırkçı polisleri gibi ölümlerden keyif alır.

Ama zamanı gelir o filmleri başkaları çeker ve o sahneleri Amerikan başkanlarına yedirirler!

***

Boğularak öldürülen George Floyd'ın ırkçı katillerini görevden alan ancak hala tutuklamayan bir ülkenin yasaları neden ırkçıdır?

Neden katiller polis olunca arkası sıvazlanır?

Neden Amerikan savcıları sübyancılar milyarder olunca onlarla otel odalarında kıyak anlaşmalar yapar?

Cevaplar sorulardan utanır ama kapısını açmaya çalışan bir gencin üzerine 41 kurşun sıkan Nazi ruhlu polisler kansızlıklarından utanmaz!

***

Liverpool takımı futbolcuları idmanda George Floyd'un katledilmesine yönelik anlamlı bir tepki gösterdi. Adalet çağrısı yaptı.

Kime yaptı? George Floyd'u linç eden o Nazi ruhlu katillerle genetik bağlantı kurup demokratik bağlantıyı reddeden Trump'a?

Gücünü sübyancı pezevenkleri korumak için kullanan her daim siyahi insanları katledenlerin arkasında duran Amerika Birleşik Devletleri savcılarına, yargıçlarına!

***

Trump'un kullandığı cümleler dil uzmanlarınca incelense altından Hitler çıkar Mussolini çıkar.

Amaçsız öldürmeyi ilke edinen Bush'u Reagan'ı ve Trump'u toplasanız üçünden bir adam çıkmaz!

Ama herkesin bumerangı kendine dönüyorsa bu ağrılar Trump'ın içinden kolay kolay çıkmaz!

***

Bütün dünya Amerika'nın "ne mal olduğunu" görüyor artık.

Neredeyse bütün şehirleri saran gösterilerin ardından içi çürüyen Amerika gerçeğinin anonsları da duyuluyor.

Amerika hayaller ülkesi olmaktan hızla çıkarken, Filistin'de Irak'ta, Suriye'de öldürdükleri çocukların günahları da o emirleri verenlerin ve o çocukları öldürenlerin cümlesinden çıkacak.

Haritanın bozulması ne demek onu da öğrenecekler.

Mumları üflenen Amerikan pastasını bölmenin filmleri için senaryolar çoktan yazıldı.

Şimdi fragmanları izliyoruz!

ŞEBNEM'DEN "TATLIM"

Şebnem Sungur müzik dünyanın önemli şarkı sözü yazarlarından biri.

Ebru Gündeş'in seslendirdiği besteleri Gökhan Tepe'ye ait "Beyaz" ve "Araftayım" şarkıları onu tanıtmak için yeterli bir kartvizittir.

Şebnem bu virüs günlerinde "Tatlım" diye bir şarkı yaptı ve harika yorumladı.

İnsanın içine işleyen bu şarkının sonunda "kalpte kal tatlım" derken evde kalmanın geçici olduğunu gösterdi.

Virüs geçer ama aşk geçmez!

Bunu en iyi biçimde Şebnem Sungur gibi sanatçı ruhlu insanlar bilir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Yattığın yeri topla.

Çiçekleri ezme.

Kahveyi karton bardakla iç.

Bir zamanlar can bildiğin

Yabancıyla bir tutulur

Adına yemin verdiğin

Unutulur unutulur

Nerde gözlerde tütmeler

Kapıyı vurup gitmeler

Sabahı sabah etmeler

Unutulur unutulur

Vefa bilmez hiçbir veda

Yorgun güneş vurur cama

Unutamam dersin ama

Gözün gibi bakanlar da

Yananlar da yakanlar da

Unutulur unutulur

Hakkı YALÇIN