Yüzsüz!

Bu ülkede darbe siyaseti feshedilmiş bir gerçektir.

Seçimle kazananları "başka bir şekilde" göndermeyi hayal edenler bilmelidir ki.

"Bütün darbeler şerefsizdir!"

KAPİTALİZMİN davetiyesi bol yaldızlıdır.

Para için yapılmadık soysuzluk bırakmaz.

Yoksul hayatların kıyısına vurur sefalet, zengin hayatların kıyısında görkemli yatlar durur.

Cinayet romanlarında katil sonradan ortaya çıkar ama "kana karışmış" gerçeklerde bütün deliller ortada durur.

Çin'in ürettiği virüs gibi.

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Kapitalizm erkektir ama delikanlı değildir insanı sırtından vurur.

Dünyadaki mal varlığının sadece yüzde1'i kadınlara ait.

Ve ne utançtır ki dünyadaki işlerin yüzde 66'sı kadınlar tarafından görülüyor.

Dünyadaki sosyal roller bile erkek yağması!

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Araştırın bakalım, Dünya Sağlık Örgütü için yoksul ülkeler kaçıncı sırada?

Onlara sıra gelene kadar ölme eşeğim ölme!

Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki adamın gözlerine bakın.

Virüs dünyayı talan ederken bile "para yok mu para?" diye bas bas bağırıyor.

5 milyar dolarlık yıllık bütçenin yüzde 10'u harcanırken kalan yüzde 90'ı kapitalizmin köpeği oluyor.

Afrikalı çocuklar hayırsever insanların açtığı kuyulardan su çekiyor da Dünya Sağlık Örgütü için Afrika denince paralar suyunu çekiyor!

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Konuştuğum insanlara bakıyorum, kendi acısından ziyade zenginlerin de virüs konusunda aynı korkuyu yaşamasından mutlu oluyor.

Hıncını böyle alıyor.

Çünkü biliyor ki, adalet de paradır güç de.

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Para; karşısındaki insanın başını önüne düşürüyorsa aşağılık bir güçtür.

Para; elindeki insanın başını döndürüyorsa ahlaksız bir güçtür.

İnsan için çok para kazanmak değildir önemli olan, parayı kazandıktan sonra insanların da yüzüne bakabilmektir.

Kapitalizmde o yüz yoktur.

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Hangi yüz vardır?

DÜNYANIN GÜCÜ

Virüsten kırılan ülkeler de yeniden normalleşme çabasında.

İtalya'da yeniden açılan pizzacı bayram havası estiriyor.

İspanya'da güneşe kucak açıyor insanlar.

Birçok ülkede hayatın rengine boyanmak istenen bir kıpırdanış görüyoruz.

Bunlar da virüse karşı hayatın karşı koyma gücü.

MUTLULUK TAKVİMİ

Kullandığın maskeyi sokağa atma.

Yeni güne gülümse.

Şiir oku sesini kaydet.

Varsın unutamamış

Ağlıyormuş desinler

Varsın da sitemleri

Feryat olmuş desinler

Yüreğim sürgün yeri

Az biraz da serseri

Gittiğin günden beri

Deli olmuş desinler

Sabır saklar acımı

Hala senden yanayım

Bu yangın sofrasında

Daha nasıl yanayım

Hakkı YALÇIN