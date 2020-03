Sağlık çalışanları

ÖNCEKİ akşam saat dokuzda sağlık çalışanları için alkışlarımızı yolladık.

Hem elimizle hem kalbimizle.

Onlar kadar bu alkışları kimse hak etmiyor şu sıralar.

Yaşatmak sanatının en onurlu işçileri olarak.

*****

Bazen bir dokunuştur hayat.

Gözlerinin feri sönmüş insanlara ışık vermektir.

Sağlık çalışanlarının çıkmadık candan ümit kesmemek için çeşitli nedenleri vardır.

Cennet naklen yayınlar hizmetlerini.

Kanları ve damarları arasındaki "insanlık sadakati" Allah'ın onlara bahşettiği en değerli hazinedir.

Bir canı kurtarmak uğruna kendi canlarını bile hiçe sayarlar.

Yüreğe el basarak yaşamak gibi.

*****

Üretilen virüsle gördük ki kalleşlik çok kolay.

Zor olan yürekli ve insancıl olabilmek.

O virüsü üreten alçaklar için insanların karınca kadar değeri yokken, eminim ki o sağlık çalışanları bir karıncayı bile incitmemişlerdir.

*****

Onlar can evimiz, umutlarımızın arkası.

Siyaha karşı mavilerimiz.

Onlar insanlarımızın oksijen tüpleri.

Bir mayın tarlasında yaralı askeri sırtında taşırken gülümseyen diğer yaralı asker.

Ölümün gözleri seğirirken virüs cellatlarına kafa tutmak onlarınki!

Çünkü bu günler şerefsizliğin ürettiği virüsle yaratılan dünya savaşı günleri.

Bu günler insanlık tarihinin en kalleş günleri.

Uykusuz yorgun ama dimdik.

Onlar birbirlerinin kanatlarını diken melekler.

*****

Onlar can damarımız.

Kahramanlarımız.

Her birini omuzlarımızda taşısak azdır.

Onların direncine destek olmalıyız.

O yüzden bu virüsün canına okunana kadar her gece bir dakikamızı onlara ayıralım.

Açalım camlarımızı hem haykıralım hem alkışlayalım.

Onların gösterdiği bu kutsal direnişe mahsuben saygılarımızı sevgilerimizi gönderelim.

Onlar kalbimizden gelen her sesi duyar.

BİR GÜN BELKİ!

Bir gün belki hayattan bir teselli ararsanız, 60 yaş üzerindeki insanların siyah beyaz fotoğraflarına bakın.

Yeşilçam filmlerine bakın.

Belki moraliniz düzelir belki biraz gülümsersiniz.

Çünkü güzel olan dündü!

Varsın cep telefonumuz olmasın bizim elle yazılmış mektuplarımız vardı.

Varsın bilgisayarlarımız olmasın bizim daktilomuz teleksimiz vardı.

Ülkemizi delice sevdik diye çok kavga ettik ama hiçbirimiz bir dünya ülkesinin virüs üreterek bu kadar şerefsizlik yapacağını aklımızdan bile geçirmemiştik.

MUTLULUK TAKVİMİ

Aile fertleriyle resim çektir.

Evde jimnastik yap.

Çocukları ilaçtan uzak tut.

Maziye tur at.

Gözlerin kuşatır

Akşamlarımı

Her gece kapımı

Çalıyor hasret

Seven yüreğimde

Ateşin yanar

Bir can vardır bende

Sana emanet

Hasretin gönlüme

Yaylım ateşte

Anlarsın halimden

Derdime düş de

Eksilmiyor sevdan

Bu bekleyişte

Bir can vardır bende

Sana emanet

Hakkı YALÇIN