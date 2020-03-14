Hey gidi dünya!

DÜNYA bir avuç içine sığacak kadar küçükmüş meğer.

Bir vuruşta yıkılacak kadar kofmuş! Bir virüs bütün gücünü silahlardan alanların bile canına okurmuş!

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Bakmayın marketleri boşaltanlara ve fiyatları beşe katlayan ahlaksızlara!

Sağlık Bakanımız harika bir duruş sergiledi.

Virüse karşı soğukkanlı durmanın ülkemize neler kazandırdığını gördük.

Tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok.

Bütün dünya kanalları önümüzdeki günlerde virüsün etkisinin yükseleceğini söylüyorlar.

Türkiye'de okulların kapatılması, maçların seyircisiz oynanması harika bir tedbirdir.

Bütün mesele toplumsal bilinç!

Onu organize etmek görevi de medyaya düşüyor.

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Yabancı kanalları izliyorum.

En kötü senaryoyu işaret ediyorlar.

Dünya nüfusunun yüzde 80'inin enfekte olacağı bir dünya gerçeğini!

İngiltere Başbakanı "İtalya'nın 4 hafta gerisindeyiz" diyor. Bu sözün özü asıl felaket şimdi başlıyor!

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Şimdiye kadar 11 bin kişiyi test edebilen Amerika'da bazı yerlerde test yaptırmak kolay değil.

İran'ın durumu ortada.

Tenceren altın olsa da kaynattığın suyun buharı değişmez.

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Dünyanın bütün borsaları çöktü.

Mali kayıplar milyarlarca dolar.

Amerika, İran ve İngiltere gibi ülkeler insanlığa harcamadıkları dolarları silahlara harcadılar!

Bütün canlılara saygımız büyük ama silah politikasıyla dünyayı avuçlarının içine aldıklarını zannedenlere sözümüz belli.

"Kendinizi nerede kaybettiyseniz orada arayın!"

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Yıllar önce bir duvar yazısı okumuştum.

"Makyajınla rujunla güzelim diye gururlanma. Yollar da pırıl pırıldır ama altından kanalizasyon geçer!" Petrolün, doların, nükleer silahların ve her türlü teknolojin olabilir var diye gururlanma, küçücük seni ayaklar altına alıp da geçer!

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Bu virüsten alınacak en büyük ders; insanlık için var olmayı hiç düşünmeyenler dünyayı nasıl yok ettiklerini görsünler!

O yüzden hayat son uyarısını yapıyor.

"Biraz insanlığa ayırın zamanınızı ve paranızı!" Kaldıysa zaman!

ONLAR DA VİRÜS!

Televizyonlarda virüs ve tedbirler konusunda boş konuşanları izliyorum. Popülist soytarılığın simgesi haline gelenlerin virüsten korunma adına tavsiyelerine bakıyorum.

Sosyal medya mezbahaları tıkır tıkır işliyor. Onlar da bizim hayatımızın virüsleri!

Sevgiden insanlıktan nasiplerini almayan canlılar!

MUTLULUK TAKVİMİ

Eski resimlerine bak.

Restoranda yemek yeme.

Hakkını ara.

Bebek patiğine zil tak.

Dün senin doğum günündü

Yüreğin beni çağırdı

Yine bensiz yaşlandın

Bendeki yükün ağırdı

Ben seni hiç terk etmedim

Seven kalbim öyle diyor

Bıraktığı yerden seni

Sevmeye devam ediyor

Bir gün anne

Olduğum zaman

Adını oğluma vereceğim

Nereye gidersen git

Ömrümce seveceğim

Hakkı YALÇIN