Şehrin çocukları

ADI çok duyulmuş bir restoranın önüne park eden pahalı otomobilden inen kızlara acıkmış gözlerle bakar bir delikanlı.

Baktıkça kaybolduğu bir uçurum, manzarayı seyreden genci içine çeker.

"Bunların aynısına sahip olmazsam gözüme uyku girmez" der.

Onlara kolayca sahip olmanın hayalini ömründen öder.

Göçlerin ve sığınmanın ortaya çıkarttığı çelişkiler yumağından kalan en gerçekçi resimdir bu.

İki farkı dünya.

Siyahla beyazın zıtlığı gibi.

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İstanbul'a gelirken kendilerine hakim olan ceylan ürkekliği bu insanları geçen zaman içinde panter ataklığına dönüştürür.

Kimileri şehrin ayak oyunlarına yenik düşer.

Kimileri usta oyuncu olur.

Televizyon dizilerinin etrafında dönen alıcı kuşlar gibi.

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Onların yok ettiği değerler çoktur elbet ama onları da yok eder bu şehir.

Onlardaki saflığı kuşatıp etkisi altına alan ışık oyunları, sonrasında kuluçkada bekleyen kötülüklerin senfonisi ve şehir gerçeklerine dönüşür.

Kolay para, uyuşturucu televizyon dizilerinin verdiği ilhamla gelen ucuz kabadayılık vitrine çıkar.

Elde edemedikleri sürece günah belledikleri gerçekleri, elde ettikten sonra haklı nedenlerle günah olmaktan çıkartanlar, şehri de baştan çıkartır.

Şehir onları baştan çıkartırken.

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Onlar çaresizliği temsil etmenin figürleri.

Dekoru tamamlayan vukuat örnekleri.

Onlar zamanı yakalamak isterken kendilerine geç kalan çocuklar.

İki arada bir derede boğulmaktan korkan ama dereyi de bulandıran çocuklar.

Bu şehrin çocukları.

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Onlar yayından çıkmış ve bir daha geri dönmesi mümkün olmayan oklar.

Adresi kayıp çocuklar.

Her yerde varlar ama aslında hiçbir yerde yoklar.

AYLAN'I HATIRLA!

O kadar insan ölüyor, sonra müzakerelere devam ediliyor.

Ruhunda barış taşıyanlar insan ölümünden yana olmaz.

Ama bunların insanlıkla ilgisi yok!

Amerika ve Avrupa ülkeleri terörün bitmesini asla istemez, kendi mahallesine uğramadıkça!

Sahile vuran mülteci çocuklar için birkaç saniyeliğine ayağa kalkanların sonrasında koltuklarına gömüldüğünü görmedik mi?

Bakınız: Suriyeli 3 yaşındaki Aylan!

PARA SESİ!

Bir televizyon dizisi var, temelini kadın tacizi üzerine kurmuş.

Berbat replikler dönüp dolaşıp kadına tacizin üzerine yoğunlaşıyor.

Dizilerde basit konular toplumu sömürmenin en kolay yolu.

Bilinçaltına emirler böyle veriliyor.

Reytingler yükselsin de insanlık alçalsın kimin umurunda?

Para sesi çocuk sesini her zaman bastırır.

MUTLULUK TAKVİMİ

Dişi çıkan bebeğe armağan al.

Ellerini sık yıka.

Çocuklara verdiğin sözü tut.

Hiç boyun eğmedim

Yalan sevdaya

Her sabah umudu

Doğurmaktayım

Soluyan öfkeyim

Haksızlıklarda

Kimseden korkum yok

Haykırmaktayım

Bana el ediyor

Süt çocukları

Bütün acılara

Dayanmaktayım

Işıklara boğdum

Karanlıkları

Özgürlük adına

Uyanmaktayım

Hakkı YALÇIN