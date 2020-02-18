‘Kan’ kardeş!

AMERİKAN askerleriyle Rus askerlerinin karşı karşıya geldiği sahneyi düşündüm.

Sözde üçüncü dünya savaşının çıkmasına neden olabilecek biçimde yorumlanan bu sahnede ilk tetiği kim çekerdi? Hiçbiri.

Onlar kardeş çünkü!

"Kan" kardeş!

İki pirana!

Onların yüzünden resimlerde bile kalmamıştır gençliğimiz.

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Nükleer savaşlar ürettiler adına soğuk savaş dediler, sıcağı sıcağına üçüncü dünya ülkelerini sömürdüler.

Birbirlerine düşman filmler çekip gözlerimizi boyadılar, el ele verip Ortadoğu'yu kana buladılar.

Onlar dünyanın iki kabadayısı!

En korkak ikili!

Şimdiki platoları Suriye!

Esad diye biri yok aslında.

Esad; Putin.

Esad; Trump!

Piyonların öne çıkarılması klasikleşmiş Amerikan filmidir.

Yarattıkları dünya onlara mücevher yumurtluyor.

Çiğnedikleri Birleşmiş Milletler tüzükleri onların evlilik yüzükleridir.

H H H

Rakip oldukları bir satranç oyununda dünyayı ayağa kaldırdıklarını, göz boyamak için yaptıkları filmleri izledik.

Eş zamanlı ikiz eylemlerinde sekiz oldukları zamanlar da oldu.

Bizler terörist saldırılarında onların acılarına ortak olduk da onlar bizlerin ardından sadece teneke çaldılar.

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Üçüncü Dünya Savaşı'nın Ortadoğu'dan çıkacağı söyleniyor.

Adres şaşırtmaca oynuyorlar.

Çin'e enjekte edilen Korona virüsü dünyanın yeni savaş şeklinin ne olduğunu gösteriyor.

Çin üzerinden bütün dünyaya gözdağı!

"Sizin içme suyunuza bir adımlık mesafedeyiz!" "Sizin hayvanlarınızın yemlerine bir rüzgarlık uzaklıktayız." Teknolojik dünyada her şeyimizi ele geçirdiler!

"Bizi merak etmeyin" diyorlar.

"Cep telefonlarıyla evinizin de içine girdik, ruhunuzun da!"

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Dünya savaşına gerek yok, yaydıkları korku yeterli!

İlaç sanayi yeni dünya düzeninde silah satışlarının çok üzerinde seyredecektir.

Bütün kapitalist ülkeler de bu soysuz filmi büyük bir keyifle seyredecektir.

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Ne utançtır ki 7 kişiden birinin aç olduğu bu ihtiyar dünyada sadece Amerika ve Rusya bahtiyar.

O yüzden onlara karşı zafere açız!

Hayatta kalma ihtimallerimizi deprem korkusuna yem edeceğimize, bu iki zebaniye gözlerimizi açabilsek çok şey kazanacağız ama televizyon dizileri Amerikan patentli zibidi yarışmalar o gözleri de kapatıyor yolları da.

BIÇAK VE YILAN!

Dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan genç için üretilen özneye bakıyorum.

"Ama cebinde bıçak vardı!" Peki, o delikanlının kalbinde ne vardı?

Cesaret ve asalet.

Cebindeki bıçak özne yapılıyorsa, kendisine dokunmayacak yılanı deliğinden çıkarmanın alemi yoktu!

MUTLULUK TAKVİMİ

Talih ve bahis oyunlarına para kaptırma.

Sokak hayvanlarını koru.

Yattığın yeri topla.

Hayat ne garip şeydir

Birini seversiniz

Aşk, aşk olarak kalmaz

Sırtınızda bir hançer

İhanet baki kalır

İnanmak yenilgidir

Güvenmek yanılgıdır

Yüreğiniz ömür boyu

Nefrete sadık kalır

Hayat ne garip şeydir

Bir zamanlar ayağına

Güller saçtığınız insan

Şimdi gözlerinizde

Bir tarlanın ortasında

Korkuluk gibi kalır

Hakkı YALÇIN