AMERİKAN askerleriyle Rus askerlerinin karşı karşıya geldiği sahneyi düşündüm.
Sözde üçüncü dünya savaşının çıkmasına neden olabilecek biçimde yorumlanan bu sahnede ilk tetiği kim çekerdi? Hiçbiri.
Onlar kardeş çünkü!
"Kan" kardeş!
İki pirana!
Onların yüzünden resimlerde bile kalmamıştır gençliğimiz.
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Nükleer savaşlar ürettiler adına soğuk savaş dediler, sıcağı sıcağına üçüncü dünya ülkelerini sömürdüler.
Birbirlerine düşman filmler çekip gözlerimizi boyadılar, el ele verip Ortadoğu'yu kana buladılar.
Onlar dünyanın iki kabadayısı!
En korkak ikili!
Şimdiki platoları Suriye!
Esad diye biri yok aslında.
Esad; Putin.
Esad; Trump!
Piyonların öne çıkarılması klasikleşmiş Amerikan filmidir.
Yarattıkları dünya onlara mücevher yumurtluyor.
Çiğnedikleri Birleşmiş Milletler tüzükleri onların evlilik yüzükleridir.
H H H
Rakip oldukları bir satranç oyununda dünyayı ayağa kaldırdıklarını, göz boyamak için yaptıkları filmleri izledik.
Eş zamanlı ikiz eylemlerinde sekiz oldukları zamanlar da oldu.
Bizler terörist saldırılarında onların acılarına ortak olduk da onlar bizlerin ardından sadece teneke çaldılar.
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Üçüncü Dünya Savaşı'nın Ortadoğu'dan çıkacağı söyleniyor.
Adres şaşırtmaca oynuyorlar.
Çin'e enjekte edilen Korona virüsü dünyanın yeni savaş şeklinin ne olduğunu gösteriyor.
Çin üzerinden bütün dünyaya gözdağı!
"Sizin içme suyunuza bir adımlık mesafedeyiz!" "Sizin hayvanlarınızın yemlerine bir rüzgarlık uzaklıktayız." Teknolojik dünyada her şeyimizi ele geçirdiler!
"Bizi merak etmeyin" diyorlar.
"Cep telefonlarıyla evinizin de içine girdik, ruhunuzun da!"
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Dünya savaşına gerek yok, yaydıkları korku yeterli!
İlaç sanayi yeni dünya düzeninde silah satışlarının çok üzerinde seyredecektir.
Bütün kapitalist ülkeler de bu soysuz filmi büyük bir keyifle seyredecektir.
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Ne utançtır ki 7 kişiden birinin aç olduğu bu ihtiyar dünyada sadece Amerika ve Rusya bahtiyar.
O yüzden onlara karşı zafere açız!
Hayatta kalma ihtimallerimizi deprem korkusuna yem edeceğimize, bu iki zebaniye gözlerimizi açabilsek çok şey kazanacağız ama televizyon dizileri Amerikan patentli zibidi yarışmalar o gözleri de kapatıyor yolları da.
BIÇAK VE YILAN!
Dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan genç için üretilen özneye bakıyorum.
"Ama cebinde bıçak vardı!" Peki, o delikanlının kalbinde ne vardı?
Cesaret ve asalet.
Cebindeki bıçak özne yapılıyorsa, kendisine dokunmayacak yılanı deliğinden çıkarmanın alemi yoktu!
MUTLULUK TAKVİMİ
Talih ve bahis oyunlarına para kaptırma.
Sokak hayvanlarını koru.
Yattığın yeri topla.
Hayat ne garip şeydir
Birini seversiniz
Aşk, aşk olarak kalmaz
Sırtınızda bir hançer
İhanet baki kalır
İnanmak yenilgidir
Güvenmek yanılgıdır
Yüreğiniz ömür boyu
Nefrete sadık kalır
Hayat ne garip şeydir
Bir zamanlar ayağına
Güller saçtığınız insan
Şimdi gözlerinizde
Bir tarlanın ortasında
Korkuluk gibi kalır
Hakkı YALÇIN
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