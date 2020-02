Uyuşturucu!

İKİ gün önce İstanbul'da eşzamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Torbacılar tutuklandı, uyuşturucu kullananlar gözaltına alındı.

*****

Bir zamanlar sadece sosyetik mekanlarda ve barlarda hakimiyetini sürdüren uyuşturucu şimdi mahalle aralarında.

Çetelerin en kolay kurulduğu varoş mahallelerde!

Varlığı ilk kez 2011 yılında tespit edilen ve fiyatı şimdilerde 5 liraya düşen Bonzai'nin 60 ilde hükmünü sürdürmesi bu yaygınlığın ülkemizde hangi boyuta ulaştığının resmidir.

Zehirlenen sadece gençlik değil; ülkemizin geleceği.

*****

Ölüm çukurları gençleri içine çekerken gençler de eskisi kadar dirençli davranmıyor.

O direnci kıran bir sistem üretildi çünkü.

O yüzden ayıplanmayan bir gerçeğin adıdır uyuşturucu.

Uyuşturucu gençlere "katil ehliyeti" verir.

Bir anda ölüm militanı olurlar, mintanını koklayan annelerini bile kan revan içinde bırakırken.

*****

Nasılsa televizyon dizileri gerekli mesajları veriyor.

El altından değil omuzlar üstünden gönderiyor uyuşturucuyu da!

O uyuşturucular da ya savaş baltası oluyor ya intihar çiçekleri!

Baronlar da ellerini ovuşturuyor!

Emniyet şeritlerini suiistimal ederken kendilerini çeviren onurlu memurlara "sen benim kim olduğumu biliyor musun?" çakallığını gösterirken!

*****

Gazetelerde "uyuşturucu bir can daha aldı" cümlesinin, televizyon dizilerindeki bir sahneye gözyaşı dökenlerin yanında ne ifade eder?

Uyuşturucuya rezervasyon yaptıran çocuklardan birinin sizin çocuğunuz olma ihtimalini yok sayabilir misiniz?

*****

Kızı uyuşturucu kullanan bir babanın açıklamalarını hatırlıyorum.

"Ben eşimden ayrıldım, kızım anneannesiyle yaşıyordu!" Yani "benim haberim yok" demeye getiriyor.

Nasılsa her anne ve babanın klasik bir savunma metodu vardır.

"Benim çocuğum yapmaz!" Gazetelerin üçüncü sayfaları böyle düşünen ailelerin çocuklarıyla doludur.

*****

İnsanları zarafete güzelliğe ve adalete davet eden Yeşilçam filmlerinin mutlu sonları kalmadı artık.

Şimdi her sahnesinde çocuklarımızı uyuşturucu ve ölüm çukurlarına davet eden televizyon dizileri moda.

O diziler bir mahalle ortasında başlıyor.

"Hey kardeş" diyor bitirimin biri, "Bir nefeslik ölüm ödünç alabilir miyim?" Uyuşturucuların zaferi nasılsa diziler de öyle bitiyor.

HAYAT BÖYLE!

Dayak yiyen bir kadını kurtarmak isterken katil olan delikanlıyı düşündüm.

Dayak yiyen kadının ilk ifadesini değiştirdikten sonra o delikanlının alacağı ceza kadar, insanların bu olaya nasıl baktıklarını gördüm.

Bundan böyle dövülen kadınların en fazla cep telefonlarıyla görüntüleri çekilir.

O delikanlı yürekli olmanın cezasını çekerken!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kendini küçümseme.

Günü kolay harcama.

Uyumak için değil uyanmak için kitap oku.

Bütün sokaklarını

Süsleyeceksin

O şehrin

Bütün duvarlara

Adımı yazacaksın

Bıraktığımız yerden

Başlayacağız aşka

Nerde kaldın diye

Kızmayacaksın

Bir sabah karşında

Göreceksin beni

Yüreğinde

Anılar canlanacak

Gidişim suskun

olmuştu

Dönüşüm

Muhteşem olacak

Hakkı YALÇIN