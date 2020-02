Kahramanlara

İSTANBUL'DA kar yağışının bu kadar çok beklendiğine ve istendiğine ilk kez şahit oldum.

Kimileri virüslerin temizleneceğini düşündüğü için istiyordu, kimileri toprakların suyla beslenmesi gerektiğini bildiği için.

Yine de sordum birilerine.

"Kar yağışını neden bu kadar istiyorsunuz?" "Gözlerim aynı manzarayı görmekten bıktı" dedi biri.

Bir diğeri; "şimdiye kadar beklediklerimin hiçbiri gelmedi belki kar gelir" dedi.

En masum cevabı bir kız çocuğu verdi; "pencereme daha çok kuş konsun diye!" En güzel cevabı da bir delikanlıdan aldım.

"Şimdi yağsın da martta nisanda hatta temmuzda kar yağmasın diye!" H H H

Mevsimlerin dengesidir ama kar zamanı yüreklerin kor zamanıdır.

İstanbul'da kar beklerken insafsız karın insanlarımızdan neler aldığını görüyoruz.

Kar acımasızdır.

Tane tane dökülür de koca bir dağ olur, sessiz sedasız saldırır.

İçine alır insanlarımızı, canlar kaybolur.

*****

Van'ın Bahçesaray karayolunda kaybolan iki vatandaşımız için arama çalışmaları yapan kurtarma ekiplerinin üzerine yine çığ düştü.

Yüreklere yine yangın düştü.

8 jandarma 3 güvenlik koruyucusu, 3 itfaiye eri ve 9 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Önceki akşam da o zalim çığa 5 can verdik.

Akşam saatlerinde Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

*****

Her şey mevsiminde güzeldir ama kar zamanı insanların zor zamanıdır.

Tuzu kuru olanlar için kara çeriden bakmak hoştur.

Rüzgar ayazda ıslık çalar da çığ yılan gibidir.

Yükseklerden kanatlanır da gelir.

Arama çalışmalarına katılmak, kaybolan insanları ararken kaybolmak bir insanlık sanatıdır.

Ne büyük gururdur o insanlık sanatçıları bizde çoktur.

*****

Her şehrin ölümden asla korkmayan kahramanları vardır.

Üzerine çığ düşen insanları ararken çığın altında kalan Van'daki insanlar kutsaldır.

Askerlerimiz vatandaşlarımız kurtarma ekiplerimiz hepsi insanlığın güneşidir.

Başkalarını kurtarmak için canını hiçe sayanların kaç kişi olduğunu sayarken her birinin mekanının cennet olduğuna şüphemiz yok.

Ama acımız çok büyük çok!

KAN TÜCCARI NAĞMESİ

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de Rusya, İran ve Hizbullah destekli Esed saldırılarına tepki gösterdi. "Müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz!" Uzaktan tepki göstermekle "yanında durmak" arasında kaypaklık vardır. Biz buna kısaca "kan tüccarı nağmesi" diyoruz.

Bu saldırıları arkadan itekleyenlerin içinde Amerika'nın olduğunu da biliyoruz!

MUTLULUK TAKVİMİ

Marketlerde fiyatları sorgula.

Tiyatroya git.

Ayaküstü atıştır.

Çocuklara komiklik yap.

Ne çok şey kattın

ömrüme

Hiçbir şey seninle

Bir tutulmuyor

Ben mutlu olmayı

Senden öğrendim

Senin gibi gidenler

Unutulmuyor

Bu sevda ancak sende

Sevda olurdu

Seni tanımak bile

Benim için gururdu

Belki geçti belki erken

Ayrılık zor çok severken

O gün sana bir kez daha

Aşık oldum giderken

Hakkı YALÇIN