Tayyip Erdoğan

SİYASİ yazıları pek sevmiyorum ama bazen yiğidin hakkını yiğide vermek gerektiğini biliyorum.

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Ortadoğu'da barış için bu kadar çaba gösteren başka bir lider var mı?

Yok!

Ortadoğu'nun makus talihini değiştirecek heybeti sergileyen bir lider var mı?

Yok!

İdlib'de son saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti.

Bu saldırıların önünün kesilmesi için direniş gösteren başka lider var mı?

Yok!

Şu anda dünyada Tayyip Erdoğan kadar etkili bir lider de yok.

Bunu en iyi biçimde kullandığı cümlelerde de görüyoruz.

Ucuz kabadayılık yapıp çark eden büyük ülkelerin liderlerinde de!

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Ekranda izlediğim Tayyip Erdoğan'ın yüzündeki çizgilere baktım yine.

Ufkun arkasını görme tutkusu ve kararlı duruşunun ondaki gurur çizgileri bunlar.

İskelete et taşıyanların siluetten ibaret olduğunu gösteren bir duruşun simgesi onlar.

"Kendi inandıklarının yolcusu olması niye yadırganıyor?" diye kendime sordum.

"Karıncanın atlısı" dedim, "atlının kanatlısı!".

Hamaratlığına ve dünyanın her köşesine uzanan liderliğine mahsuben!

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Ülkemizdeki durum da aynı.

Bazıları hep teneffüste.

Tayyip Erdoğan nefes nefese.

İlginç bir enerji merkezi.

Bu kadar badire atlatan bir ülkenin hala güçlü duruş sergilemesinin sırrı da onda!

Sorulara karşı verdikleri cevapların altına saklananların yakalandıklarını çok gördük.

Aynı çemberin içinde dolananları da.

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Bir halk nasıl kuvvet verirse Cumhurbaşkanı'nın kuvveti de oradan gelir.

Bizler ne liderler gördüysek!

Tayyip Erdoğan gibisi biraz zor gelir!

EŞKIYAYA YUHH!

Galatasaray'da forma giyen Lemina adlı eşkıyanın, muhabir arkadaşımızın fotoğraf makinasını gasp etmesine Galatasaray Kulübü çıtını çıkarmadı.

Bir futbolcunun sabahın beşinde yanında kabadayılar ve kadınlarla birlikte fotoğrafının çekilmesi dünyanın her yerinde haberdir.

Bir muhabirin haber alma özgürlüğünü zorbalıkla yok eden eşkıya çetesi el üstünde tutuluyor.

Yasalar kekeliyor.

Ortada gasp var ortada hırsızlık ama ortada suç yok öyle mi?

Ne güzel bir dünya!

Milyon dolarlarımızı alan böyle eşkıyaların karşısında el pençe duranlar utansın!

Böyle eşkıyalar için çekilen "yuhhh!" insanlığın onurlu duruşudur.

MUTLULUK TAKVİMİ

Diş macunu tüpünü alttan sık.

Düşünce gücü yüksek kitaplar oku.

Bulmaca çöz.

Ayakkabın temiz olsun.

Bir bilsen,

Sen bende yarım kalan

Her şeyin bedelisin

Bir görsen

Kendinden utanır da

Belki özür dilersin

Bir kirli gömlek gibi

Çıkarıp atamadım

Şarkılara sığındım

Seni unutamadım

Ağlama değmez diyorlar

Onlar aşkı bilmiyorlar

Ya seni tanımıyor

Ya beni bilmiyorlar

Hakkı YALÇIN