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  • 21 Ocak 2020, Salı

Sadakat

BÜYÜK kaleler küçük taşlardan yapılır.
Sezon başı kampına bir avuç adamla başlayan Rıza Çalımbay harika bir takım yarattı.
Bu takım futbolculara milyon dolarlar ödemedi.
Yabancı bataklığına saplanıp bankalara borçlanmadı.
Futbolcularla sadece sadakat sözleşmesi yaptı.
Ve Beşiktaş karşısındaki Sivasspor, İstanbul'dan kendine yakışan bir liderlik yolcusu olarak geçip giderken alkışları sonuna kadar hak etti.
Bu gurur Rıza Çalımbay'a ait. En görkemli duruşun sadelik olduğunu gösteren namuslu işçiye.

***

Rıza Çalımbay adamlık sergisinde fotoğrafı asılan birkaç kişiden biridir.
Ne bitirimliği bilir ne hakemlerin sırtından geçinmeyi.
Ne medyada lobisi vardır ne arkasında ağaları beyleri!
Kocaman bir yüreği vardır ve her şeye yeter!

***

Sivasspor'la birlikte Başakşehir ve Trabzonspor'un oynadıkları futbola bakınca, üst katlardaki mücadelenin zenginliğine alkış tuttum. Ama onların şampiyonluk için gözü dönmüş beylerle mücadele edeceklerini de hesaba kattım.
Çünkü film yeni başlıyor!

***

Galatasaraylı futbolcu Lemina sabahın beşinde arkadaşları ve yanındaki kadınlarla muhabir arkadaşımız Doğan Savaş'a saldırdılar fotoğraf makinasını gaspettiler.
Dünyanın her ülkesinde böyle bir eşkıyalığın bedeli hapistir.
Ne yazık ki kaba kuvvetin alçaklaştığı zaman neler yapabileceğini gösterenlere gününü bile göstermeyen bir hukukumuz var.
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