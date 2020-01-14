Adalet

Vicdan uyurken bile içini sızlatır insanların.

Vicdan; kılıçları kayalardan sökmeye benzer hazıra konmaya değil.

Vicdan; ağzına haram lokma değmeyen dedesinin duvardaki fotoğrafına bakarken gurur duymaktır.

Haramla haksızlıkla doymak değil!

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Susmuş bir vicdan insan ölümlerini işaret eder.

Hala toprağa gömülmemiş olmasına rağmen.

O yüzden adalet vicdanın kan kardeşidir.

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Adalet yüzüne kezzap atılan genç kızın yürek acısını hissetmek ve kezzabı atan o sırtlanı ömür boyu mahkum etmektir.

Adalet, alkollü kullandığı milyon dolarlık cipiyle polis öldüren züppenin zenginliğine yenik düşmemek, böyle bir katilin cezasını vermektir.

Adalet savcının oğluyla marangozun oğlunu yasalar önünde eşit tutmaktır.

Adalet aynı düşüncede olmadığın insana yapılan haksızlığı kendine yapılmış saymaktır.

Çocuklarımızın yüzüne kezzap atılacak, haksızlığın cehenneminde taş kaynatacak analar.

Yasa koruyucular da tuzunu koyduk diye gururlanacak öyle mi?

Ne yazık ki öyle!

Şimdi adaletsizliği ölü veya diri getirene ödül veriliyor mahkemelerde.

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Bizler yere düşen ekmeği üç kere öpüp başımıza koyan çocukluğun eseriyiz.

Ekmeğimizi çalanları da sevmeyiz, insanların hayatını çalanların sırtını sıvazlayanları da.

Haksızlığa ve adaletsizliğe itiraz edişimizin sebebi budur!

Başkalarına yapılmış haksızlığı hukuksuzluğu kendimize yapılmış sayarız.

Verdiğimiz mücadele, kaybettiğimiz ahlak ve dürüstlük kalelerini geri almaktır er niyetine.

Ama yeniliyoruz!

Yüzüne kezzap atılan kıza yapılan adaletsizliği gurur sayanların her niyetine!

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Her insan bu dünyaya bir şey yapmak için gelmiştir.

Ama adaletsizlik bir insanın hayata attığı en acımasız imzadır.

O yüzden ölümün en çok hesap soracağı gerçeklerden biridir!

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Yıldızların gökyüzünde sürgün olmasının nedeni atılan taşlardır.

O taşlar baş yaramadıkları için ışık saçarlar!

Adalet o ışığı görenlerin vicdanlarında yaşar!

O ışığı görmeyenler bir genç kız taciz edilirken gözlerini kapar.

Komşunun evi yanarken kahkaha atar!

SAVAŞ VE BARIŞ

Libya'nın başkenti Trablus'ta ateşkes uygulanmaya başlandı.

Silah seslerinin yerini sevinç çığlıkları aldı.

Bombaların yerini gökyüzündeki havai fişekler aldı.

Huzurun ve barışın insanlara yaşattığı duyguyu görmek isteyenler bu gösterilere baksın.

Ama ne yazık ki dünyayı silah tüccarları yönetiyor.

Ve onların piyonları!