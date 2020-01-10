Tokat sonrası

GÜZELİM bir dünyamız vardı, bozdular.

Kendi çıkarlarına uygun bir kader yazdılar insafsızca!

Korku sendromu ürettiler, insanlığı yok ettiler.

Gittikçe azalan zamanda ışığı kesilmiş lambalar bıraktılar çocuklarımıza.

Gittikçe kararıyor dünya!

Kendine berbat bir son arıyor.

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Bundan 5 yıl önce İstanbul'da yapılan Dünya İnsani Zirvesi'ni hatırlıyorum.

Amaç; insani yardım alanındaki sorunlara çözüm bulmaktı ve 60'a yakın devlet ve hükümet başkanı zirvenin konuğu oldu.

Ne büyük utançtır ki, bu toplantıya Amerika, Rusya ve Fransa katılmadı.

Meselenin içinde para olduğu zaman koşanlar için insanlığın lüzumu hiçbir zaman olmadı zaten!

O zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajı çok anlamlıydı "Birleşmiş Milletlere göre evini terk eden mülteci sayısı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en üst düzeye ulaştı. Bunların neredeyse yarısı henüz çocuk. Ve şu anda 60 milyon insan hayatta kalabilmek için yardıma muhtaç." Sözler boşlukta yankılandı ve gitti.

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Adına Birleşmiş Milletler denilen kurum, konu Amerika ve İsrail olunca "körleşmiş milletler" oldu.

Hak ve adalet yerle bir oldu her daim tehdit moda oldu.

Faşizmin kralları geldi sahneye oturdu. Adı Amerika oldu, Trump oldu Obama oldu, Bush oldu. Sadece resimleri ve isimleri değişti zalimlerin!

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Yalan değil gençliğimde de sevmedim Amerika'yı.

O yüzden duvarlara "Bağımsız Türkiye" diye yazarken işaret ettiğimiz ülke Amerika'ydı.

6'ncı filonun Amerikan askerlerini denize döken aslan gibi delikanlıları bu ülkenin generalleri astı.

Amerika öyle istedi diye yaptılar bunu. O yüzden bir çocuğu binlerce generale değişmem.

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Bu gerilimin ardından bana soruyorlar. "Kimden yanasın?" "İran'ın yanında saf tutmaktan yanayım, Trump'ın iki yakasına yapışmaktan yanayım!" Suratına atılan tokattan sonra süt dökmüş kediye dönen Trump'un derdine Pentagon patentli gazeteciler yansın!

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İran'ın tokadından sonra elde kalan gerçeğin öznesi: Amerikan başkanları haddini bilmeyi de öğrenecek, ülkelerin kaderlerine bilet kesmemeyi de!

Yoksa adamın dilini böyle keserler!

NOSTALJİ

Sosyal medya mezbahalarında şimdi istediğiniz birinin telefon numarasını verip bulunduğu yerin konumu gösteren programlar üretildi.

Teknolojinin en çok ilgi gören tarafı, özel insanların hayatına röntgencilik yapmak.

Ya da kendileri gibi düşünmeyenleri linç etmek!

O yüzden çocukluğumda yaşlı insanların birbirlerini can kulağıyla dinlemesini özlerdim.

Şimdi teknolojiyle birbirlerine tuzak kuranlara yuh çekmeyi özlüyorum.

MUTLULUK TAKVİMİ

İmzalaman gereken kağıtları oku.

İz bırak.

Gününü bir bebekle geçir.

Verdiğimiz sözlerin

Harflerini unuttuk

Bir daha yan yana

Yazılmayacak

İsimlerimiz

Ettiğimiz yeminler de

Fayda etmiyor artık

Gökteki son yıldız da

Söndükten sonra

İkimiz de biliyoruz ki

Bakacak yüzümüz

Kalmadı birbirimize

Herkes kendi cephesine

Döndükten sonra

Hakkı YALÇIN