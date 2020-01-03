Yaşlı insanlar

KENDİLERİNİ unutsalar da çiçekleri sulamayı unutmamışlardır asla.

Kurumuş çiçeklerin halini en iyi onlar bilir çünkü.

El öpenleri azalmıştır ama hala çocukları gözlerinden öperler.

Düşleri pamuklu şekerlerde kalmıştır da küçük bir odanın içinde kendilerini arıyorlardır belki. Ya da saklambaç oynarken kaybettikleri çocukluk arkadaşlarını.

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Mevsimleri güz sesleri ağlamaklı.

"Ağlarsa anam ağlar" diyenlerin yanında babaların yalan ağlamadığı gerçeği acının arka yüzünde kalmıştır.

Yaşlı insanın erkeği de kadını da telgrafın tellerine konan kuşları hatırlar.

Bazen Münir Nurettin Selçuk'un "Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç" şarkısını beklerler radyolarda ama nerede eski radyolar.

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Uzun bir geçmişe dokunmakla kitap gibi okunmak arasında hazine gibi durur yaşlı insanlar.

Birçoklarının son fotoğraflarıdır belki cep telefonlarıyla çekilen.

Yenisinin çekilmesine fırsat bırakmadan hayata veda edenleri çoktur. Gariban olanların cenazelerinde yakınları bile yoktur.

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Torunlarına dadanmasından korkarlar kötülüklerin, o yüzden televizyonları sevmezler. Hayat olanca ağırlığıyla çökerken üstlerine, çoğunun cam kenarı yalnızlıkta gözleri dalar.

En çok vefasızlık yaralar onları.

Bazen vefasızlığa karşı omuz omuza verirler, kendileri gibi yaşlı birini bulduklarında.

Teknolojinin bozduğu insanlar geleneklerini inkar ederken, yaşlı yakınlarını yalnızlığa terk edenler "hayatımı yaşıyorum" gibi bir savunmaya sığınırlar ya onlara da biz hatırlatalım.

"Hiçbiriniz genç kalmayacaksınız!" Bitmedi. "Yaşlı yakınlarınıza ödettiğiniz bedellerin bilmem kaç katını sizler de ödeyeceksiniz!" Yok sayanlar yok sayılır.

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O yaşlı insanlar hayatın sessiz kahramanlarıdır.

Bazen aksi bazen çocuksudur ama genelde birbirlerine benzerler.

Zamansız sevinçler için kapıları herkese açıktır.

Geçmişine saygısı olan buyursun!

Yaşlı insanlar her şekilde bakıma ve ilgiye ve sevgiye muhtaçtır.

Bu anonsu sadece aile fertleri değil devlet baba da duysun!

Çünkü bu yaşlı insanların sokaklarda mendil satanları da var.

Ayaz odalarda yatanları da!

KATLİAM!

Hangi ülkenin televizyonlarında konuşma dili bu kadar bozulur?

Televizyon dizilerinde güzelim Türkçe katledilirken neden kimse sesini çıkarmaz? Güzellikler para etmiyor demek ki! Neymiş, insanlar bu dizileri izliyormuş! İnsani değerlerin öne çıkarıldığı dizileri yaptınız da insanlar mı izlemedi? Bilinçli şekilde katledilen değerlerin gelecekte nasıl bir toplum üreteceğini söylemeye gerek var mı?

Bu katliam olanca hızıyla sürerken!

MUTLULUK TAKVİMİ

Pozitif düşün.

Borcuna sadık kal.

Kan bağışı yap.

Ihlamur iç.

Kapına zil tak.

Sen kokulu bir rüzgar

Dolaşır tenimde

Hala baktığım yerdesin

Yaşanmayan çok şey

Yolda kaldı

Bazen yelkenleri iniyor

Bekleyişlerimin

Mavi düşlerim kayıp

Şimdi gözlerimde

Hasret desenli perdesin

Bu hasret kaybından

Ölebilirdin

Bağışla ısrarımı

Biliyorum ölmedin ama

Nerdesin

Hakkı YALÇIN