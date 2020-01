Hikaye!

ESKİ yılın son gününde evimin önünde çöp toplayan yaşlı adama sordum.

"Yeni yılı nasıl karşıladın?" Harika bir gülüş attı, "nasıl yolcu ettiysem öyle karşıladım." Hayal etmediği bir yerde olmakla bulunduğu yerin farkına varmak arasındaki gezinti kısa sürdü.

"Ben gittiğim yittiğim yerden çabuk dönüyorum" dedi.

"Çünkü her şey çöplük ve çöplerin içindeki hayatın içinde öyle hikayeler var ki." "Mesela" dedim.

"Geçenlerde bir genç kızın günlüğünü çöpte buldum" dedi.

"Okudun mu?" "Okudum. İhtiyacı kalmayınca günlüğünü çöpe atmış ya erken bitmiş saklambaç oyunu gibi geldi." H H H

"Başka neler buldun?" diye sordum. "Kuş ölüsü buldum" dedi.

"Çöpleri eşelerken kuş içerde kalmış ölmüştür" diye karşılık verdim. "Hayır" dedi, "kafesi de parçalanmıştı." "Bir insan beslediği kuşun ölüsünü toprağa gömmediyse o insanın ruhu gömülüdür" diye not düştü.

*****

Bir umut ışığı tutmak adına abartılı bir gerçeği işaret ettim.

"Bir çöp torbasında hazineye ulaşma ihtimalin nedir?" "Bizler mucize beklemiyoruz, o çöplerden ekmeğimizi kazandıran mucizeye şükretmeyi öğrendik." Kocaman alkışladım.

"Arayanın soranın var mı?" Güldü. "Çöplerin içinde olanlar dünyanın dışındadır. Ayrıca beni merak etme bütün vitrinlerde yüzüm kirli çıkar!" "Kirli bir yüzü kirli bir yüreğe tercih ederim" diye karşılık verdim.

Helal kazanca verdiğim değeri göstermek adına.

*****

Çöplere olan yakınlığını belgelemek istedi belki, "insanlara uzaklığın 15'inci yılındayım" dedi.

"Daha önce ne iş yapıyordun?" diye sordum.

Boş verdi, "beni maziye götürme ben önüme bakıyorum." Bu cevabın ardından arkadaş ıslıklarımın çocukluğuna benzettiğim bir adamı zorlamadım.

*****

Ne başkalarının ekmeğini çalan sırtlanlara benziyordu ne de çocuklara tecavüz eden kadınları sırtından vuranlara.

Ömrünün sonuna kadar hayatın kölesi olmayı onur bilmiş, kesinlikle kitap okumuş ve gün görmüşlüğü her halinden belli olan adamı yalnız bıraktım.

*****

Böyle adamların hayatla kavgası vardır.

Onlardan parasını isteyin verirler, sevgisini isteyin verirler.

Ama veremeyecekleri şeyi asla istemeyin.

Yenilgilerinin hikayesini!

KAYBEDECEKLER!

"Kötülük, kendisine yapılan iyilikleri yener" diye kötü düşüncelere yenilecek miyiz yeni yılda?

Vazgeçecek miyiz iyi olmaktan?

Yalanların karşısında gözlerimize koyu bir sis inerken kabullenecek miyiz her şeyi? Asla!

Kötülerin kazanacağı paradır maldır haksızlıktır. İstedikleri kadar kazansınlar nasılsa kaybedecekler!

MUTLULUK TAKVİMİ

Boş sokakların tadını çıkar.

Bu yıl için altın kuralların olsun.

Ekranda Yeşilçam filmi izle.

Dertlerini geride bırak.

Ayrılan unutur derler

Biz unutamayız

Tenimiz yanarken

Kulaklarımız çınlarken

Ve deli ruhlarımız

Çağırırken birbirini

Hiçbir şey

Yokluğumuz kadar

Kanatamaz yüreğimizi

Bizimki bir sevda masalıydı

Destansı bir yanı vardı

Sen orada ağlasan

Burda yağmur yağardı

Hakkı YALÇIN