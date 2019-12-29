Yerli otomobil
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Aradan 58 yıl geçti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tören alanında sergilenen ilk yerli otomobil Devrim'in sürücü koltuğuna oturdu.
Ardından özellikleri olağanüstü olan yeni yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
Rüzgar gibi geçen senelerin ülkemizi getirdiği yola baktı.
Kendisiyle de gurur duydu ülkesiyle de.
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Yerli otomobil bir halk şarkısıdır.
Yerli otomobil hafızayı yoklarken ufka bakmaktır.
Ülkesinin gelişimine adanmış bir yolculuğa eşlik etmektir.
Tarihin önünde engelleri yok saymaktır.
"Bizim" diyebileceğimiz bir gerçeğin dışavurumundan duyulan gururdur.
Gerektiğinde bir otomobilden bir efsane yaratmaktır.
Yerli otomobil üretimi tek ayağı üzerinde bile durabilecek bir güce sahip olmaktır.
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Eski Devrim nostaljik bir yolculukta yolda kalmış olsa da yeni devrim teknolojik şaheserlerle hayata geçirildi.
Geciken devrimlerin görkemi daha büyüktür.
Kuşatmayı ortasından yarar.
Paratoner gibi uzanır kriz denen yıldırımlara.
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Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür borçluyuz.
İstersek her şeyi yapabileceğimizi gösterdiği için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımızı sunuyoruz.
GURUR MESELESİ
Yeni bir yıl gelirken sorular soracaksın kendine.
"Kimin canını acıttım?" diyeceksin.
"Kimlere kan verdim?" "Kaç çocuğun elinden tuttum?" "Hangi davaya işçilik ettim" ya da.
Çaldığın kapılar açılmadı diye sen de başkalarına mı kapattın kapıları?
Allah sevgisiyle çıktığın yolculukların rehberi oldun mu?
Hayatın ihtirasına yenik mi düştün dünyanın sihrine kapılıp da.
Cevaplar utanmıyorsa sorulardan kendinle gurur duyacaksın.
O gururun herkese nasip olmadığının da farkına varacaksın.
ÖZLÜYORUM
Çocukluğumda Sadri Alışık filmlerini izlemeyi özlerdim.
Şimdi televizyon dizilerinde kendi kızına kılıç çekmeyi oyunculuk sayan soytarıların isimlerini bir kalemde silmeyi özlüyorum.
Çocukluğumda ruhumuza işleyen şarkıları meydanlarda okumayı özlerdim.
Şimdi zibidi şarkıları çocuklarımızın hayatından çıkarmayı özlüyorum.
Mutluluk Takvimi
Marketlerde fiyatlara tepki göster.
Yılbaşı gecesi için evine dostlarını davet et.
Çocukları unutma.
Başarıyı ödüllendir.
Geçmiyor bu son ağrı
Düştüm bir deli aşka
Hiçbir yere gidemem
Senin kalbinden başka
Son defa birlikte
Dinledik şarkımızı
Sonra usulca gittin
Gitmekle bitse keşke
Aşkın adı hayatsa
Soyadı ölüm
Döneceğin yok senin
Bitsin bu zulüm
Ayakta kalmak için
Sensiz yaşamak için
Şu sıralar aşkını
Öldürmekle meşgulüm
HAKKI YALÇIN
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