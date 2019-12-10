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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 10 Aralık 2019, Salı

Armağan!

SARAÇOĞLU'NDAKİ Fenerbahçe'de rakibi panik haline sokmanın harika baskısını izledik. Ama takımın pozisyon zenginliğine karşı üç kez bindiren rakipten iki gol yiyen savunmadaki yoksulluğu bir gerçeği işaret ediyor.
Fenerbahçe'nin en tehlikeli rakibi; savunması.
Vedat Muriç'in ikinci goldeki mücadelesi takım aşkını ifade etmenin ta kendisiyse, Fenerbahçe savunmasının "çürük elma" gerçeğinden sıyrılması mecburi hizmetidir.

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Muslera olmak herkesin harcı değil. Böylesine özel birinin bütün kulüp taraftarların gönlünde yeri varsa sebepsiz değil.
Yıllardır kalesinde zarafet ve yetenek resitali veren Muslera bu haftaki Alanyaspor maçından çıkan başyapıttır.
İçler acısı Galatasaray'ın kazanma şartlarını tek başına belirlemiştir. Her kayıptan sonra futbolcuların taraftarların önüne atıldığı bir takımda kazanılan 3 puanın sahibini de biz işaret edelim.

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Sivasspor'un Rıza Çalımbay'la, Trabzonspor'un Ünal Karaman'la başlattığı iyolculuğun nereye varacağını düşünmek önemli değil.
Önemli olan Sivas ve Trabzon'daki yerli gençlerle, yabancı bataklığına çevrilen futbolumuza verilen dersi iyi okuyabilmek.
Bu ülkede Anadolu takımlarının mali krizleri, puan silinerek cezalandırılır ama üç büyüklerin mali enkazlarına "ayrıcalık sağlanır!" Bizler takımlarını yürekli yolculuğa çıkaranların yanındayız! Tarihine bile "yabancı" kalan şampiyonluk müptelalarının değil!

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Haftanın en çok konuşulan adamı Umut Nayir'e gelince; bazen sırtında mumla dolaşan kaplumbağalar sihirli lambalardan daha çok aydınlatır geceleri.
Bu da onun gençliğine bahşedilmiş özel bir gecenin armağanıdır!
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