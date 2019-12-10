Armağan!
Fenerbahçe'nin en tehlikeli rakibi; savunması.
Vedat Muriç'in ikinci goldeki mücadelesi takım aşkını ifade etmenin ta kendisiyse, Fenerbahçe savunmasının "çürük elma" gerçeğinden sıyrılması mecburi hizmetidir.
*****
Muslera olmak herkesin harcı değil. Böylesine özel birinin bütün kulüp taraftarların gönlünde yeri varsa sebepsiz değil.
Yıllardır kalesinde zarafet ve yetenek resitali veren Muslera bu haftaki Alanyaspor maçından çıkan başyapıttır.
İçler acısı Galatasaray'ın kazanma şartlarını tek başına belirlemiştir. Her kayıptan sonra futbolcuların taraftarların önüne atıldığı bir takımda kazanılan 3 puanın sahibini de biz işaret edelim.
*****
Sivasspor'un Rıza Çalımbay'la, Trabzonspor'un Ünal Karaman'la başlattığı iyolculuğun nereye varacağını düşünmek önemli değil.
Önemli olan Sivas ve Trabzon'daki yerli gençlerle, yabancı bataklığına çevrilen futbolumuza verilen dersi iyi okuyabilmek.
Bu ülkede Anadolu takımlarının mali krizleri, puan silinerek cezalandırılır ama üç büyüklerin mali enkazlarına "ayrıcalık sağlanır!" Bizler takımlarını yürekli yolculuğa çıkaranların yanındayız! Tarihine bile "yabancı" kalan şampiyonluk müptelalarının değil!
*****
Haftanın en çok konuşulan adamı Umut Nayir'e gelince; bazen sırtında mumla dolaşan kaplumbağalar sihirli lambalardan daha çok aydınlatır geceleri.
Bu da onun gençliğine bahşedilmiş özel bir gecenin armağanıdır!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erkek düğünleri 10 Aralık 2019, Salı Biz bugünlere dünlerden geldik! Çakalların soysuzların korunduğu günlerden! Bundan 12 yıl önce 14 yaşındaki kız...
- Mahşeri müebbet! 06 Aralık 2019, Cuma Ordu Üniversitesi'nde müzik öğrencisi Ceren'in cinayetinin ardından klasik bir katil resmi çıktı. 14 yıl önce...
- Sorumluluk! 05 Aralık 2019, Perşembe ÇOCUK programı yapanlar çocuklara saygı duymalı. Çünkü herkesin çocukluğu gelip kendilerini bir yerde yakalar. Ekranlarda...
- Hıncal Abi! 04 Aralık 2019, Çarşamba ÖNCEKİ sabah gazetenin asansöründe sevgili Hıncal Uluç'la kat yolculuğu yaptık. Hıncal Abi mesleğin en saygın...
- Berat Albayrak 03 Aralık 2019, Salı İNSANLARI nedensiz sorgulamakla, yaptıklarını insanca yorumlamak arasında bir yüreklik mesafe vardır, biz buna...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.