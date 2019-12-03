Berat Albayrak

İNSANLARI nedensiz sorgulamakla, yaptıklarını insanca yorumlamak arasında bir yüreklik mesafe vardır, biz buna "vicdan" deriz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oturduğu koltuktaki varoluşunun karşılığını verdiği mücadeleyle göstermesinin bir adı vardır; biz buna "emek" deriz.

Borçları yeniden yapılandırmakla insanları ayağa kaldırmak arasında yakın ilişki vardır.

Ekonomiye aydınlık bastırdıkça karanlık güçlerin harekete geçmesinin bir açıklaması varsa; biz buna "doların yükselmesiyle iktidarın yara almasını bir tutanlar yürekleri kir tutanlardır" deriz.

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Çiçek tarlalarından geçmedik elbet, zorlu bir dönemeçten geçtik.

Berat Albayrak bir yılda bütün operasyonu püskürtecek bir refleksin ardından ekonomik olarak büyüme trendine giren bir Türkiye gerçeğinin anonsunu veriyorsa.

Ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin etkisi hissediliyor da 2019 beklentilerin ötesinde bir performansı işaret ediyorsa.

Ekonomide cari fazla vermenin gururunu Berat Albayrak'a vermek zor değilse.

Arzın kıyısında talepleri karşılayacak kadar güvenli olmanın bir karşılığı varsa, biz buna "başarı" deriz.

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Ekonomik zorluklar için uçaksavar sistemi yoktur.

Ama emekleri "yok savar" sistemi varsa orada zehir zemberek faslı vardır.

Her şeyden önemlisi de emekleri inkar etmenin aslı vardır.

Biz buna "haksızlık" deriz!

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Şüpheler korkuların arkadaşı sayılır ama umut her zaman iyidir ve yüreklere yayılır. 2019'un son ayları belki de 2020'ye bayılır.

Eğer gelecek zaman içinde şüphelerinizde haklı çıkarsanız sizler de bana hatırlatırsınız!

Haklı tepkiler de bizim nazarımızda gazetecilik sayılır.

UYUŞTURUCU

Adana'da annesini odunla döverek öldüren katile baktım. İki polisin arasında yürütülürken uyuşmuş beyniyle, "ben iyiyim" diyordu.

Kötülüğün teslim aldığı bir caninin, annesini öldürdükten sonra "iyi" olabilecek nesi olabilirdi?

O odunu kendi kafasına vurması gerekirken, uyuşmuş beyninde ne anne ne insan sevgisinden eser yokken, "annenizi niye öldürdünüz?" diye bir soru sormakla o cevabın alınmayacağını bilmeyen habercilikten ne haber!

Adana uyuşturucu konusunda bir çukura battıysa, İstanbul o çukurlardan yüzlercesine sahipse, anaları babaları daha neler bekliyor kim bilir!

Uyuşturucunun annelerin canına kast edecek kadar şerefsiz bir yanı varsa, o uyuşturucu satanlar ve insanları uyuşturucuya özendirenler uyuşturucudan daha şerefsizdir.

Sözüm nereye gidiyorsa arkasındayım!

O annenin başına vurulan odunların acısı kadar, o annenin yürek acısının ölçümü hiçbir şekilde mevcut değildir çünkü.

MUTLULUK TAKVİMİ

Organik besinleri tercih et.

İndirimde kazıklanma.

Gönlün zengin olsun.

Geceleri radyo dinle.

Gözlerim gülmüyor

Eskisi gibi

Aklımdan yaşanmış

Günler geçiyor

Şimdi sevgimizin

Hasat zamanı

Ben ektim sevgiyi

Eller biçiyor

Sayfalar dolusu

Mektuplar yazdım

Kalbim kan ağlıyor

Dilim susuyor

Vefasız sevgilim

Ellerin olmuş

Bıraktığım yerde

Yeller esiyor

Hakkı YALÇIN