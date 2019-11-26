Kadına şiddet

Bir ülkede kadına şiddetin gün geçtikçe palazlanıp, adaletin yerini bulması için, "Kadına yönelik şiddetle mücadele günleri" düzenlenmesi o ülkedeki hukukun sorunlu olduğunun resmidir.

Şiddet; erkekliği sembolize eden soysuzluklardan biri haline gelmişken, çakallığın hacmi tüm toplumu ürkütüyor.

Kadınlara yapılan hukuksuzluğun kaymağını yiyen erkeklerle, hukukun dayağını yiyen kadınlar arasındaki gerçeklere suskun kalınıyorsa onun vicdan hesabı da derindir.

Kadınların içine doldurulduğu kravatlı köpekbalıklarının havuzu değildir bu ülke.

En azından bunun bilinmesini istiyoruz!

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Dünkü Sabah Gazetesi'nde eşinden şiddet görüp yalınayak sokağa atılan ve gittiği sığınma evinde üniversiteyi kazanan bir kadının başarı öyküsü vardı.

O kadın bütün kadınlara seslendi;

"başarabilirsiniz!" Toplumun kandilidir kadınlar, ülkenin geleceğine ışık tutarlar.

Cesaretin de sembolüdür kadınlar, erkeklerden daha mert ve yürekli olduklarını biliriz.

Sırf bu yüzden sırtlarından bile vurulurlar.

Ama her şeye inat yeni bir dünya da kurabilirler!

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O kadının yaptığı; soysuzluklara karşı göğüs germenin anlamını hissettirmek ve hayattan ümitlerini kesmemelerini işaret etmeleri adına harika bir direniş.

Çünkü kimi zaman bir hayat kurtarabilmektir kahramanlık.

Kimi zaman ayakta kalabilmek.

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İnsanlık tarihinin en eski icadıdır aynalar.

O yüzden derler ya "önce yüzünden utan sonra gerisi gelir." Eğer kötülüklerin ardına saklanmıyorsan hayattan pişmanlık istemeye yüzün olsun!

Şiddet delisi erkeklerde yüz de yoktur yürek de!

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Gözünün önünde babasının annesine uyguladığı şiddete birkaç kez şahit olan beş yaşındaki kız çocuğu elindeki kalemle bir erkek resmi çizmeye karar verir.

Çizilen resimde adamın kolları ve bacakları eksiktir. Anne çocuğuna sorar; "adamın kollarını ve bacaklarını çizmemişsin." Çocuk en masumane şekilde cevabı verir:

"Boş ver anne onlar kalemin içinde kalsınlar! Yoksa seni tekmeler yoksa seni yumruklar!"

ÖLÜ YA DA DİRİ!

Dünyaya sadece cehenneme bilet kesmek için gelen erkeklerin gideceği adres bellidir.

Kadına şiddet; erkekliğin yaşam alanı haline gelmişken kollanan zorbalıklar sadece deri değiştirir ya da bulunduğu yeri!

Varsın hiçbirine paha biçilmesin ama onları Araf'ta bekliyor kadınlar!

Ölü ya da diri!

MUTLULUK TAKVİMİ

Eski zaman sohbetlerini dinle.

Borcuna sadık ol.

Sokaktaki kadından çiçek al.

Açları doyur.

Bıraktığın dertlere

Bana mısın demedim

Bir yanda anılarım

Bir yanda acılarım

Hepsine karşı tektim

Ne ah ettim ne sitem

Düşlerimin söküğünü

Sadece kendim diktim

Hangimiz ilk defa

Kaybediyoruz

Yaşamadık farz ettim

Melekler yıkandı

Kirpiklerimde

Seni çoktan affettim

Hakkı YALÇIN