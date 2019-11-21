Pembe vapur

BİR pembe vapurdu hayat!

Sevda seferleri düzenlerdi, çocuklar martılara simit ısmarlasın diye. Martılar çocukların şairiydi o yıllar.

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Uç uç böceklerine terlik ısmarlayan anneler şimdi çocuklarına siyanür içiriyor.

Ölüm herkeste kendini deneyecektir ama çocuklarını beraberinde götüren annelerin ölümü felaket bir dramdır.

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Siyanür satışı yasaklanacakmış!

İnsan hayatı önce beyninde öldürür!

Kimilerini iftihara geçiren hayat kimilerini intiharın köprüsüne götürür!

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Bir delikanlı yakınım vardı da üniversiteden mezun olduğu gece Boğaz Köprüsü'nden atlayarak hayatına son vermişti.

Az kullanılmış hayatlara karşı çok kullanışlı kötülükler dünyasında cinneti yasaklamak mümkün olsaydı keşke.

Ya da hayattan kaçan insanların peşine takılan yaşam hafiyeleri olmalıydı.

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Hayatın nostaljik kısmını hafife aldık, teknolojinin pençesinde bilinçaltına yüklenen emirleri harfiyen uyguluyoruz.

Kuşların eskisi gibi ötmediğini fark eden kaç kişi kaldı?

Duygular da hormonlu gıdalar gibi.

Bütün mesele parayı bulmak artık, insanlığın lüzumu yok.

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Lösemili çocukları ziyaret eden kaç kişi var aranızda?

En ucuzundan seçtiği televizyon dizilerine ayırdığı zamanın birkaç dakikasını lösemili çocuklar için feda eden kaç kişi tanıyorsunuz?

Sokaktaki bir çocuk için el örgüsü bir bereniz mevcut mu?

Yaşlı bir kadına en son ne zaman sadaka verdiniz?

Sokaktaki bir kedi ya da köpek için ne verdiniz yüreğinizden?

Ne kadar cömertsiniz sınadınız mı kendinizi?

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İntihar haberlerini duyduğunuzda ne kadar derine iniyorsunuz hiç tanımadığınız o insanlar için?

"Dönmezsen ölümü gör" diyen bir insanın ölüsünü görmeyi mi düşlersiniz dönmeyi mi?

Lütfen cevap verin!

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Çocukluğumuzda bir pembe vapurdu hayat, sevda yolcularını taşırdı da şimdi tüm seferler iptal.

Şimdi sadece özlem duyuyoruz o sevda yolcularına ve yarım kalan her aşka!

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Ölüm kimseyi bağışlamaz ama hayatın yasalarına karşı çıkmaktır intihar!

Çünkü ölüme karşı bir şey yok elimizde.

Yaşamaktan başka!

DÜMBÜK!

Kadınları öldürenlere bile nasılsa gereken ceza verilmiyor ya madem öyle kadına şiddet uygulayanların alnının ortasına mahkeme kararıyla "dümbük" diye yazılsın.

Bu dümbüklerin hiçbir şekilde utanmayacakları ortadayken, benim merak ettiğim kalabalıklar içinden geçerken onları alkışlayanlar olacak mı?

O dümbükleri de görelim!

Kadın şiddetinin sırtını sıvazlayan o erkek adamları!!!

MUTLULUK TAKVİMİ

Pencere kenarındaki çiçeklerle konuş.

Klasikleri yeniden oku.

Teneffüsteki çocukları izle.

Bütün sokaklarını

Süsleyeceksin o şehrin

Bütün duvarlara

Adımı yazacaksın

Bıraktığımız yerden

Başlayacağız aşka

Nerde kaldın diye

Kızmayacaksın

Bir sabah karşında

Göreceksin beni

Yüreğinde anılar

Canlanacak

Gidişim suskun

Olmuştu ama

Dönüşüm

Muhteşem olacak

Hakkı YALÇIN