Omurga

ÇİZGİ romanlar okuyarak büyüdüm, hayal gücümü onlardan aldım.

Gençliğimde bütün usta şairleri ve yazarları ama en çok Nazım Hikmet'i ve Ernest Hemingway'i okudum. Son yıllarımda da Küçük İskender'i.

İfade gücümün sırrı kitaplardan kalan kelime hazinem.

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Yeşilçam filmlerinin bende etkisi büyüktür. Mahalle yasalarını Sadri Alışık'tan öğrendim.

En çok Türkan Şoray'ı sevdim Filiz Akın'ı. Bir film sahnesinde ağlamayı da onlardan öğrendim.

O yılların güzelim resimleri zaman zaman çocukluğumun faytonları gibi geçip gider önümden.

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40 yıldır gazetecilik yapıyorum.

Hiçbir zaman karaborsaya düşmedim ama ayağa da düşmedim.

Milyon dolarlık konaklarda oturan gazetecileri de sevmedim, Amerika bağlantılı televizyon ajanlarını da!

Şarkılarım olmasa daha bir geçim zorluğu çekerdim yalan değil.

Bine yakın şarkı sözü yazdım müzikle doğuştan kan bağım var.

En çok Fikret Kızılok ve İlhan İrem dinledim.

Ayakkabılarıı iliklerken de eğildim çocuklarla fotoğraf çektirirken de.

Dayatılana hiç boyun eğmedim.

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4 kitap yazdım hiçbiri çok satmadı ama yan yatmadım bırakmadım yazmayı.

Sokak lambalarının sihrini sevdim, en çok da kar yağarken.

İskelede vapur bekledim işadamlarının kapılarında değil.

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Eskiden hiçbir maçı kaçırmazdım şimdi keçileri kaçıranların yakın arkadaşıyım.

Deli gömleğimin ütüsü arada bir bana bozuluyor!

Bir deliden öğrendim aklı, sonradan gördüm ki deliler her konuda haklı.

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Hayatla mesaim devam ediyor ama bir yanım toprağa baktığı için her sabah ölüm ilanlarına da bakıyorum "kendime rastlar mıyım?" diye.

Gazetedeki arkadaşlarıma vasiyetim var ama sözleri tutacakları konusunda şüphelerim de var.

Bazı insanları ne yapsam da affedemedim.

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Hayat bana öğretti; sadece kötülüklerle değil iyiliklerle de devrilir insan.

Gördüm ki; kötülük vicdansızlığın referansıdır!

Paranın canı cehenneme!

Merter Tozkoparan'daki beş parasız delikanlılık yıllarım öğretti;

"dik durmak insanlığın omurgasıdır!"

PAHALI BEDEL

Borcunu ödeyemediği için siyanür içerek ölümü seçen insanların dramlarını okuyoruz gazetelerde.

Buna karşılık başkalarının hakkını yiyerek kendilerine sükseli hayat kuran namussuzları da görüyoruz.

Ekmek hiçbir zaman eskisinden ucuza satılmadı ama insanlık her zaman eskisinden de ucuza gitti!

Bunun anlamını pahalı bedel ödeyenler bilir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çay ve simit keyfi yap.

Satranç oynamayı öğren.

Kuşları doyur.

Kendine nefes alanı yarat.

Dokunsun dudağın

Sebil tasına

Aldırma boş yere

Gönül yasına

Son ver bu hayatın

İhtirasına

Hayat bir komedi

Dertler bahane

Gözlerine vurur

Mumların isi

Örtmez günahları

Gecenin sisi

Son vasiyetini

Söyler birisi

Toprak olur beden

Taşlar bahane

Hakkı YALÇIN