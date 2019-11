Saçları da yok suçları da

ÇOCUKLAR; dünyadaki yalnız yolculuğumuza anlam katmamız için en değerli gerçeklerdir.

Hele lösemili çocuklar.

Lösemili çocukların çığlıkları yol bulup bir yerlere ulaşıyor.

Size de geliyor mu?

Gelmiyorsa siz onlara gidin.

Kocaman yüreklerine konuk olun.

Nasıl uyuyorlar bir seyredin, melekler nasıl uyursa.

*****

O çocukların sizleri sınamak için o odalarda bulunduğunu hissedin.

Bir ömür çocuk yaşta nasıl yanar, bir çocuk en çok neresinden kanar baktığınızda görebilirsiniz.

Televizyon dizilerinin sonunu başından çözebiliyorsanız onların gizini de çözebilirsiniz.

Suskunluklarında derinleşen hüzne bakın.

Gözyaşı kalbe de damlar!

*****

Her çocuk hayata emanettir ölüme değil. Onlar ölecekleri yaşta değil gülecekteki yaştalar.

Saçları da yok suçları da.

Onları mutlu edecek ipuçları belki de sizde.

Onların masal kahramanı olmaya gidin!

*****

Lösemili çocukların yükselen başını ölüm de eğdiremez.

Onlar kimseyi çağırmaz sadece gelmelerini bekler.

Pencere kenarında tek başına yağmuru seyreder gibi.

Bazılarını son görüşünüz olabilir kokularını içine çekin.

Gözlerindeki ışıkta kaybolun!

*****

Kendilerini uyutmalarınızı değil uyanmanızı istiyorlardır belki.

Verdikleri yaşam mücadelesinin yanında ne boş şeyler için kendinizi paraladığınızı düşünün de utanın!

Paranın canı cehenneme!

Cana bakın mala değil, onların masallarında uçan kuşlara.

Göremiyorsanız kusura bakmayın!

*****

Onların bakışlarında bir cümle gizlidir. "Adımı bilmeseniz de olur, acımı duyun yeter!" Bırakın ellerini omuzlarınıza koysunlar, belki boynunuza dolarlar.

Hepsi de yaşından büyük gösteriyor, merak etmeyin yük olmazlar. Hayatın ağırlığına nasıl dayandıklarını her hallerinden görebilirsiniz.

*****

Onlar seçilmiş çocuklar.

Her biri küçücük yaşlarında hayata direnme Oscar'ını kazandı.

Hiçbir şey yapamıyorsanız onları alkışlamaya gidin.

*****

Yalnız bir şeyi unutmayın; onlar sevginin kokusunu alırlar. İçinizde sevgi yoksa laf olsun diye gitmeyin!

HELAL OLSUN!

Sakarya'da yaşayan Makbule Sütçü eşinin de desteğiyle 13 yıllık birikimiyle Afrika'da su kuyusu açtırdı.

Birikimin kaynağı evininin bahçesinde yetiştirdiği ürünlerden kazandığı para.

Milyonları olup caka satmaktan başka bir şey yapmayan zenginlerin gözüne sokulması gereken bir haber.

Ama Makbule Sütçü ve eşinin de omuzlara alınmasını gerektiren bir haber.

Bu haberi Anadolu Ajansı bulup çıkarmış onlara da helal olsun.

MUTLULUK TAKVİMİ

Yağmurun sesini dinle.

Tarzını yarat.

Telefonda uzun konuşma.

Çay bardağında dudak payı bırak.

Acıları can evimde

Tutukluyum hasretlerde

Bulut bulut gözlerimde

Çocuklara ağlıyorum

Özlemine doyamadım

Öpmelere kıyamadım

Kaç kişiydi sayamadım

Çocuklara ağlıyorum

Hepsinde kader hırkası

Yüreğimin büyük yası

Toprak onların anası

Çocuklara ağlıyorum

Hakkı YALÇIN