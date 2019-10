Talih yangını

DENİZLERDE her gün binlerce balık ölür.

İnsanlar, her gün yanlışlar yapar. Ne yazık ki yaptıkları onları bağlamaz!

Denizler, balıkların kaderine ağlamaz; çünkü Allah, balıkların aksine insanlara "beyin" vermiştir.

Sonuç: Kendi düşen ağlamaz.

*****

İletişimin genişlemesiyle nefretin büyümesi arasındaki ortak paydanın tercümesi; teknoloji, insanların içindeki kötülüğü açığa çıkardı.

O yüzden teknoloji, hacmini büyütürken ahlaksızlık altın çağını yaşıyor.

*****

Akrep kalleş, yelkovan namussuz.

Güneşin kum saatini şimdiki zamanın pahalı saatlerine değişmiyoruz diye buna "eskicilik" diyorlar ya, bizler de "Ne varsa eskilerde var" diye karşılık veriyoruz.

*****

Elimizde olanın kıymetini kaybettiğimiz zaman anladığımız doğru olabilir.

Fakat o fırsat elimize gelene kadar neler kaçırdığımızın farkına varamadığımız doğrudur.

Bütün doğrular anlamlarından saptılar.

"Yanlış zamanda doğduk be abi!"

*****

Dünya değişti artık.

Yoksul kızlar zengin erkek istiyor, zengin kızlar daha zengin.

Yoksul ama gururlu erkek modelleri dizi filmlerde bile itibar görmüyor.

Söz konusu para olduğunda göz gözü görmüyor zaten!

*****

Bir ülkede doğru söyleyen dokuz köyden kovuluyor da hala doğruyu söylemekte direniyorsa.

O insan tahtalıköye randevu almış demektir.

Dürüstlük talihine yansın!

*****

Bir ülkede gerçek sanılan dostluklar bile çıkar ilişkisine dönüşmüşse, o ülkede bütün köşebaşları tilki postuna bürünmüş sahte dostların blokesindedir.

İnsanlık talihine yansın!

*****

O yüzden maziye telgraf çekiyorum bazen.

"Bu topraklarda vicdanımızı kaybettik. Bulanların insaniyet namına haber vermeleri rica olunur." Belki şimdiki zaman da duyar diye. Ama duyan yok!

Bizler de talihimize yanalım.

TOPRAĞA SADAKAT

Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul'da bir resepsiyon verilir.

Dünya ülkelerinin elçileri ve ataşeleri de resepsiyona davet edilir.

Gece boyunca İngiliz ataşesi binbaşının dik bakışları Mustafa Kemal'in gözünden kaçmaz.

Mustafa Kemal bu bakışların sırrını öğrenmek için yaverini İngiliz ataşesine gönderir.

Yaver gider ve döner Mustafa Kemal'e açıklama yapar.

"Paşam kendisine neden ters bir tavır takındığını sordum, o da bana (Mustafa Kemal'in Çanakkale'de babasını öldürdüğünü) söyledi." Bunun üzerine Mustafa Kemal şöyle der, "git sor bakalım babasının Çanakkale'de ne işi varmış?"

MUTLULUK TAKVİMİ

Şüphede kalma ikinci adımı at.

Hakkından fazlasını kabul etme.

Havalara güvenme.

Günlük tut.

Bir büyük sevdaydı

Yaşadığımız

En aksi umutları

Yarınlara taşırdık

Taksi mesafesiydi

Ayrılığımız

Akşam kavga eder

Sabaha barışırdık

Bu sevda nöbetleri

Gün gelince bitiyor

İnsan göz göre

Kendini aldatıyor

Unuttuk yeminleri

Sevmekten yorulduk

Bu sarhoş denizlerde

Balıklara yem olduk

Hakkı YALÇIN