SOKAKTA gördüğü bir bebeğe öpücükler yağdırırken kendini kaybederdi. Çocukların delisiydi.
Bir gülün açmasındaki sihri görebilmek için günlerce bekleyecek kadar sabırlı, sokak kedilerinin çaresizliğini yüreğine ortak edecek kadar duyarlıydı.
*****
Kitaplar okurdu, satırların arasındaki hayatı keşfe çıkarken.
Merdivenleri çıkarken önündekini geçmeye kalkışmazdı.
Yönetmeni olurdu seyretmediğimiz filmlerin.
Ne çok konuşsa da başımızı şişirmezdi. Masallar şişirirdi balon alacak parası olmayan çocuklara.
Rüzgar yeleli atları vardı bütün mahalleyi bulutlarda gezdirirdi.
*****
Felsefesi netti, rüşvete soysuzluğa tacize karşı durmayan namertti.
İçi içini yerdi bayram sabahlarında, "yoksulların bayramı olmaz" derdi. Merhametliydi haksızlığa isyankardı.
Gocunmazdı ağlamaktan.
Güneşe açılmış pencere olurdu sabahları.
Akşam olunca gökten yıldız toplardı çocuklar için.
Yüreğini efkar basınca Müzeyyen Senar dinlerdi.
*****
Kendi halindeydi lüks restoranlar keyfini kaçırırdı.
Uykusunu kaçırırdı namussuzların.
Eski sevdaları anlatırdı bıkmadan.
Parasal özlemlerini hiç hatırlamam cesurdu yürekliydi.
Haksızlığın karşısında dururdu da gerçeklerin dili bıçak gibi keskindi, geleceğin kötülüklerini bizlere ihbar ederken!
Hısımı olsa da kötü insanı korumadı, hasmı olsa da yürekli insanla tokalaştı.
*****
Hayat çok şeyini aldı onun.
Ama ölüm bile alamadı ruhundaki güzelliği.
Sosyal medyada ortalığı kanla sulayanların, linç sehpalarında ellerindeki ipleri yağlayanların mahallesinde böyle adamlar yaşamamıştır.
Çocukların hayatıyla oynayanlar hayatında bir kez olsun çocuklarla oynamamıştır.
*****
O benim umutlarımı canlı tutan yürekli bir insandı.
Benim dünyamın sevgi insanı.
O yüzden böyle insanları hatırlatmayı gurur sayıyorum.
Çünkü ben onlara yetişmek için büyüdüm! Ve hala onların peşinden koşuyorum.
KÜÇÜK CEZVELER
İki yaşlı insanın birbirine nasıl tutunduğunu ama çocukları tarafından nasıl terk edildiğini izliyorum kaç zamandır.
Ayağa kalksa yoruluyor kadın, yola çıksa boğuluyor erkek.
Onlar hayatla bütün bağlarını koparmış, görmek istemeyenlerin yok saydığı, sonbaharı yaşayan iki kişilik aile.
Kendi dünyalarının derinliklerinde.
Belki yaz gecelerinde bile yürekleri ayaz.
Onlar elden ele gezen küçük cezveler gibi.
Ağlayan yanları çok gülen yanları az!
MUTLULUK TAKVİMİ
Civcivi avucuna al.
Kışlıkları çıkar.
Dişini fırçalarken musluğu kapat.
Arabanı düzgün park et.
Balık tut.
Gözlerinde boş denizler
Her halinde benden izler
Yüreğin hasreti gizler
Acıları içtin oğul
Gün geldi sarardın soldun
İhanete karşı durdun
Sen sabrın ustası oldun
Sınıfını geçtin oğul
Aşka serdin yüreğini
Bükemezler bileğini
Ölüm korkutmuyor seni
Sen beni de geçtin oğul
Gülün dikeninde yürek
Helal süt emmişsin demek
Sana emanet memleket
Kapıları açtın oğul
Hakkı YALÇIN
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