Kadının canı

DÜNKÜ haber; "telefonuna çıkmayan kadını öldürdü!" Öldüren bir erkek! Kadınları öldürmek için her gün yeni bir şeyin icat edildiği zamane erkeği!!

Onların gücü var, kenarda köşede bıçakları silahları var.

Törelerle bağışlanmak gibi avantajları da var.

Öldürmeden duramıyorlar.

Balkona çıkan da ölüyor.

Telefona çıkmayan da!

*****

Bundan 4 yıl önce şiddet gören kadınlar üzerinde yapılan bir araştırma yapılmıştı.

Kadınların yüzde 48'i dünyaya yeniden gelse kadın olmak istemiyordu!

Erkeklerden şiddet görüp erkek olmak istemek, erkekliğe duyulan hayranlığın değil, erkek şiddetinin ne boyuta geldiğinin resmiydi.

O araştırmada erkek doğmak isteyen kadınlara ne yapacaklarını kimse sormadı.

Kadınlığından bile vazgeçip erkeklerle eşit olarak mücadele etmenin isyanıydı o yüzde 48!

*****

Kadına şiddet bu ülkede sürekli körüklendi. Kadınları öldürenlerin iyi hali mahkemelerde özne oldu da kadın canının değerinin hükmü olmadı. "Erkekliğime hakaret etti hakim bey!" Kadını öldüren bir erkeğin iyi hali de oluyor ya! İyi hal dedikleri; mahkemedeki kaypak erkek duruşu ve sonuç; "indirim!" "Senin erkekliğin olsa kadına el kaldırır mıydın?" tepkisi çok nadir görülen bir şey!

*****

O yüzden erkeklerden şiddet gören kadınların böyle erkekler için haykırdığı bir söz var.

"Mahşer gününde bile onları sağ istiyoruz!" Niye mi? Orası da sahipsiz kadınların sırrı olsun!

*****

Bir zamanlar, seyyar tiyatrolar geçerdi mahallelerin ortasından.

Kadınlar ve çocuklar erkek mesleklerinin bol olduğu mahallelerin arasından geçerdi Yemin billah olsun ki, o günkü insanların içinden bu kadar kötülük geçmezdi.

*****

Delikanlılar afiliydi saksılar karanfilli. Her sokaktan bir satıcı çıkardı çocukların önüne.

Satıcılar çocuklardan garip, çocuklar satıcılardan masum...

Bir ifadesi vardı erkekliğin, "Arkadaşımın Aşkısın" konulu şarkılarda anlatılırdı.

En güzel hikayeler çiçekçi kadınlarda olurdu.

Çiçekler kadınlardan güzel, kadınlar çiçeklerden renkli.

*****

Şimdi kan desenli erkek töresinde kadınlar telefona çıkmadığı için öldürülüyorlar!

Her şey bu kadar basit!

İNSAN SEVGİSİ

Aşktan söz edilmiyor artık bu memlekette. Sosyal medyada nefret dolu cümleleri birbiriyle çarpıştıranlar ülkesi olduk.

Elmaya kurt girmiş de insan sevgisi bile dil değiştirmiş.

Birbirimize tutunmayı bırakacak insanlar mıydık biz!

Ne yazık ki bıraktık!

MUTLULUK TAKVİMİ

Lösemili çocuklar için çalış.

İstediğini değil gerekeni al.

Zenginlikle başarıyı karıştırma.

Şimdi gittiğin gibiyim

Bu şehirde

Sancılanır her saat

Sensiz yüreğim

Bir düş gibi büyürsün

Islak gecelerimde

İnadına sever

İnadına beklerim

Şimdi yaslı dağlar gibi

Şu yokluğun

Gittiğin yolda kaldı

Yorgun gözlerim

Sen benim birtanem

Gönlümde efsanem

İnadına bekler

İnadına özlerim

Hakkı YALÇIN