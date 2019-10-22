Lider olmak

LİDER olmak bulunduğu coğrafyanın sınırlarına silahları ve teröristleri yerleştirenlere karşı dik durmaktır.

Topyekun yanlışlara karşı doğru bildiği tavrından ödün vermemektir.

Soytarı mektuplarına aldırış etmemek, yüreği olmayan başkanların dilini tersine döndürmek.

Gerçeklerle yüzleşmek istemeyenlerin yüzsüzlüğünü "lisan-ı münasip" biçimde yüzüne vurmaktır.

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Lider olmak ülkesinin çıkarları için başını derde sokmayı göze almaktır.

Vahşetin şehvetiyle beslenen silah tüccarlarına karşı durmak, dünyayı karıştıranları barışa göz atmaya zorlamak.

Sınırlarımızın terör imalatçılarına emanet edilmeyeceğinin belgesini bütün dünyaya sunmaktır.

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Lider olmak hiçbir güce itibar göstermeden itibar görmektir.

2 yıl önce Halep'teki bombalı saldırıdan sağ kurtulan 5 yaşındaki Suriyeli Ümran Dakneş'in unutulmaz fotoğrafını yeniden dünyanın gözüne sokmaktır.

Kara kara düşünmek değil çözüm üretmek.

Kuşatılmaya karşı durmak, teröristlerin yuvalarından boşaltılmasını sağlamaktır.

Sinirli göründüğü farz edilen zamanlarda sihirli olmak.

Şartları kabul edildiğinde makul olmaktır.

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Lider olmak tarihin sayfalarında yerini almaktır.

Seyirci kalmak değil, yazılan senaryoları kalleş yönetmenlerin yüzüne vurmaktır.

Korunaksız yaşayanlara barınak olmak, korku içinde yaşayan insanları girdaptan çıkarmaktır.

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Lider olmak dayatılarak "biçimlenmeyi" reddedip kendin olmaktan vazgeçmemektir.

Dünyanın bir ucundan gelip Ortadoğu'daki topraklarda varlık talep edenlere, "Halep ordaysa arşın burda" demektir.

Irak'ı bir daha asla bütün olamayacak biçimde parçalayan Amerikalı generallere maziyi hatırlatan kartpostallar atmak!

Görüş açıları bile işgal edilmek istenen sınırlarımızın sahibinin nasıl bir millet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktır.

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O lider Tayyip Erdoğan'dır.

İLAN!

Yeni bir iş kolu doğdu.

Sosyal medya mezbahalarında çalıştırılmak üzere tetikçilik ve küfür konusunda etkili olabilen elemanlar aranacaktır.

Ücret dolgundur!

GEL DE YANMA!

Sigara içen kadınların ömrü 23 yıl erkeklerin ömrü 28 yıl kısalıyormuş.

"Acaba" diyorum, "o yüzden mi erkekler kadınları katlediyor?" "Bizim sigaramız bile ne hakla sizlere ayrıcalıklı davranıyor" diye.

MUTLULUK TAKVİMİ

Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.

Organlarını bağışla.

Trafikte öfkeni yen.

Kendi rengini seç.

Nerde telli duvaklı

Evvel zaman aşkları

Nerde o allı güllü

Sevdanın şarkıları

Herkes kalbini yormuş

Sevmeleri unutup

Aşklar sahile vurmuş

Şişe içinde mektup

Şimdi siyah beyaz

Filmler gibi

Güzelim sevdalar da bitti

Özlemler hayaller

Veda makamı

Şarkıların canı

Cennete gitti

Hakkı YALÇIN