UTANMADIKÇA ahlaksızlaşan sistemin bulduğu en aciz çıkış yoludur terör.
En kötüsü de yüreklerdeki terördür!
Bunlar el ele veren namussuzluğun kalleş zamanları.
Birbirine bağlı kuklaların ip oynatma zamanı.
Fransa maçında futbolcularımızın asker selamını sorun edip futbolda bizlerden savunma isteyenlerin, Fransız futbolcu Griezman'ın Cumhurbaşkanı Macron'a iki kez asker selamı vermesini hasıraltı ediyorlar.
Bizim garibimize gitmeyenlerin onların garibine gitmelerinin tek nedeni; düşmanlık!
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Avrupa'da haksızlık hukuksuzluk iltifata tabiidir.
Ama bilinmesi gereken bir şey vardır. Vicdansızlık başını sever hikayelerin, oysa bir de sonu vardır.
O yüzden herkesin bumerangının kendilerine dönmesi kaçınılmazdır.
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Bizler sınırlarımıza yığılan soysuz teröre karşı meydanı boş bırakıp, tepkilerimizi sınırlı tutacağız öyle mi?
Yıllardır Afrika ülkelerini sömürüp zengin olanların uluslararası hukuku nasıl üç paralık ettiklerini İsrail gerçeğinde görmüyor muyuz?
Filistinli çocukların ölümlerine alkış tutanların, terörizme karşı yapılan barış harekatının karşısında durmaları şaşırtıcı değildir.
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Amerika da terörün bitmesini istemiyor Avrupa da.
Onlar kendi çocuklarına verecekleri hayatın karşılığında çocuklarımızın hayatını istedikçe, onlar parayla ve kanla beslendikçe bu dünyada terör bitmez.
Masum insanlardan lezzetli sofralar kurdular kendilerine, özel soslarla tatlandırdılar.
Niye yaptılar bunları?
Sadece para ve petrol için.
Aldığımız nefesi bile izleyecek kadar ileri giden teknolojileri, teröristleri gözden kaçırdı mı sanıyorsunuz?
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Amerika'nın koltuk altındaki kuklalar, madem öyle gerçekten barıştan yana olduklarını göstersinler de biz de görelim!
Ama onlar Ortadoğu'da terörizm bataklığı kurmakla silah tüccarı timsah olmak arasındaki huylarından vazgeçemezler! Yoksa ne o güzel evlerde oturabilirler. Ne kafelerinde fiyaka atabilirler.
Asker selamına gelince.
Aşk her zaman gururdur!
Hele vatan aşkı.
TALİH OYUNLARI
Herkes kolay para derdinde ve talih oyunlarında cebini boşaltıyor.
Oysa iyi bir hayata kavuşmanın yolu çok çalışmaktan, emeğe saygı duymaktan ve kendini geliştirmekten geçer.
Talihin iyisinin sadece para olmadığını bilmekten geçer.
Çünkü talih elinde bir çuval parayla insanlarla eğlenmek için de kapıyı çalar.
Bazen de insanlar kazandığından daha çoğunu yeniden kaybetsin diye.
Shakespeare yıllar önce söylemiş.
"Talih kahpenin biridir!"
MUTLULUK TAKVİMİ
Trafikte zarif ol.
Çocuk parkında sigara içme.
Huzurevini ziyaret et.
Dizileri boş ver
Yeşilçam filmi izle.
Hala özlüyor musun
O deniz şehrini
Yazdığım şiirleri
Bozduğun yeminleri
Hala özlüyor musun
Kaşlarımı çatmamı
Biz yitik umutların
Son kuşlarıyız diye
Tozu dumana katmamı
Pencere kenarında
Bir arpacı kumrusu
Hala özlüyor musun
Cam kırığı gözlerimi
Erken geldi sonbahar
Kimler aldı yerimi
Hala özlüyor musun
Benim deli hallerimi
Hakkı YALÇIN
kalan karakter 1000
Abi çok güzel yazıyosun kalemin çok kuvvetli ellerinden öperim saygilar
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