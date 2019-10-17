Vatan aşkı

UTANMADIKÇA ahlaksızlaşan sistemin bulduğu en aciz çıkış yoludur terör.

En kötüsü de yüreklerdeki terördür!

Bunlar el ele veren namussuzluğun kalleş zamanları.

Birbirine bağlı kuklaların ip oynatma zamanı.

Fransa maçında futbolcularımızın asker selamını sorun edip futbolda bizlerden savunma isteyenlerin, Fransız futbolcu Griezman'ın Cumhurbaşkanı Macron'a iki kez asker selamı vermesini hasıraltı ediyorlar.

Bizim garibimize gitmeyenlerin onların garibine gitmelerinin tek nedeni; düşmanlık!

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Avrupa'da haksızlık hukuksuzluk iltifata tabiidir.

Ama bilinmesi gereken bir şey vardır. Vicdansızlık başını sever hikayelerin, oysa bir de sonu vardır.

O yüzden herkesin bumerangının kendilerine dönmesi kaçınılmazdır.

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Bizler sınırlarımıza yığılan soysuz teröre karşı meydanı boş bırakıp, tepkilerimizi sınırlı tutacağız öyle mi?

Yıllardır Afrika ülkelerini sömürüp zengin olanların uluslararası hukuku nasıl üç paralık ettiklerini İsrail gerçeğinde görmüyor muyuz?

Filistinli çocukların ölümlerine alkış tutanların, terörizme karşı yapılan barış harekatının karşısında durmaları şaşırtıcı değildir.

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Amerika da terörün bitmesini istemiyor Avrupa da.

Onlar kendi çocuklarına verecekleri hayatın karşılığında çocuklarımızın hayatını istedikçe, onlar parayla ve kanla beslendikçe bu dünyada terör bitmez.

Masum insanlardan lezzetli sofralar kurdular kendilerine, özel soslarla tatlandırdılar.

Niye yaptılar bunları?

Sadece para ve petrol için.

Aldığımız nefesi bile izleyecek kadar ileri giden teknolojileri, teröristleri gözden kaçırdı mı sanıyorsunuz?

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Amerika'nın koltuk altındaki kuklalar, madem öyle gerçekten barıştan yana olduklarını göstersinler de biz de görelim!

Ama onlar Ortadoğu'da terörizm bataklığı kurmakla silah tüccarı timsah olmak arasındaki huylarından vazgeçemezler! Yoksa ne o güzel evlerde oturabilirler. Ne kafelerinde fiyaka atabilirler.

Asker selamına gelince.

Aşk her zaman gururdur!

Hele vatan aşkı.

TALİH OYUNLARI

Herkes kolay para derdinde ve talih oyunlarında cebini boşaltıyor.

Oysa iyi bir hayata kavuşmanın yolu çok çalışmaktan, emeğe saygı duymaktan ve kendini geliştirmekten geçer.

Talihin iyisinin sadece para olmadığını bilmekten geçer.

Çünkü talih elinde bir çuval parayla insanlarla eğlenmek için de kapıyı çalar.

Bazen de insanlar kazandığından daha çoğunu yeniden kaybetsin diye.

Shakespeare yıllar önce söylemiş.

"Talih kahpenin biridir!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Trafikte zarif ol.

Çocuk parkında sigara içme.

Huzurevini ziyaret et.

Dizileri boş ver

Yeşilçam filmi izle.

Hala özlüyor musun

O deniz şehrini

Yazdığım şiirleri

Bozduğun yeminleri

Hala özlüyor musun

Kaşlarımı çatmamı

Biz yitik umutların

Son kuşlarıyız diye

Tozu dumana katmamı

Pencere kenarında

Bir arpacı kumrusu

Hala özlüyor musun

Cam kırığı gözlerimi

Erken geldi sonbahar

Kimler aldı yerimi

Hala özlüyor musun

Benim deli hallerimi

Hakkı YALÇIN