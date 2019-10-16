Merak bu ya!

TERÖR örgütünün komutanıyla görüşmeyi adamlık sayan Trump'a bakıyorum da "bu adam çocukluğunda hızlandırılmış kalleşlik kurslarına katılmış olmalı" diye diyorum. Ya da çocukluğunda onu çok dövdüler.

O yüzden yüreğinde zerre kadar çocuk sevgisi mevcut değil.

Ardından da kafamdaki soruları sıralıyorum.

Hayatında oltayla balık tutmuş mudur, zıpkından fırsat bulup da?

Parası onun derisi olmuşken insanlığının gerisi nerededir?

*****

Bir çocuk öldürüldüğünde yüzünün şekli değişir mi?

Yüzünü pudralamakla arsızlığını örteceğini mi düşünür?

Her insan gibi onun da göğüs kafesi daralır mı?

Korkarak mı uyanır gece yarıları, yastığının altında sapı gümüş bir hançer mi vardır, otomatik silah mı?

Hiç nane yemiş midir?

Sırtından para kazandığı insanlardan bir tanesini bile bir gün olsun sırtında taşımayı düşünmüş müdür?

*****

Alnının teri var mıdır, sadece hindi gibi kabaran koltuk altı mı terler?

Safran saçlarını dağıtan rüzgara ana avrat söver mi?

Tarak mı taşır arka cebinde?

Burnundaki kılları aldırır mı?

Kahvesini cehennem aleviyle mi pişirirler?

Konuşurken etrafa kan tükürdüğün farkında mıdır?

*****

Bir adım ileri iki adım geri atmakla yan yatmak arasında sıkıştığı zaman, İsrail'in para babalarına borçlu olduğunu hisseder mi kendini?

Yaş günü pastasını yiyenlerden zehirlenen olmuş mudur?

Bu dünyayı bir iyilik yapmadan terk edecek olmanın onda yarattığı bir azap var mıdır?

Kaydını tutar mı korkularının?

Kopan kuyruğundan ürken kertenkele onu mu temsil eder yoksa?

*****

Ortadoğu'yu karıştırmakla kenara çekilmek arasındaki duruşunda kanı çekilir mi insanlığının?

Histeri nöbetleri var mıdır?

Bir testerenin kaç dişi olduğunu saymış mıdır?

*****

Bir Hollywood filmi hayal ediyorum.

Bir aslan kafesi ve Trump!

Kafes açılıyor ve Trump'ın yüzünü merak ediyorum.

Diyorum ki, "sirkte çalışanların bile gerektiğinde kafasını aslanın ağzına sokacak cesareti olmalıdır!" Biri benim hayalimi, hayatımızı röntgenleyenlere duyurabilir mi?

Terör örgütünün komutanıyla birlikte kahve içerken mesela!

AYNEN ÖYLE!

Bir İran filminden harika bir gönderme sahnesi!

16 yaşındaki Amerikalı çocuk İran'da konuk olduğu evde yemekte.

Evin sahibi geleneksel bir İran yemeğini Amerikalı çocuğun önüne koyuyor.

Çocuk "ben yemek istemiyorum" diyor.

Ev sahibi İranlı noktayı okkalı koyuyor. "Ne yani bütün dünyayı yediniz de bunu mu yemek istemiyorsun?"

MUTLULUK TAKVİMİ

Rüyalarını not et.

Antikacı dükkanını gez.

Evine çiçek götür.

Kazak örmeye başla.

Bir yel eser ılgıt ılgıt

Kalemle kirlenir kağıt

Yürekteki derin ağıt

Unutulur unutulur

İki yürek aynı anda

Kıyamet koparken canda

Yaşanan ilk heyecan da

Unutulur unutulur

Hasret sorgular yılları

Yolcu tanımaz yolları

Aşkın sımsıcak kolları

Unutulur unutulur

Hakkı YALÇIN