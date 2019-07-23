Varlığını inkar eden girdap yokluğu niye hesaba katsın.
Damarlarından gençlik akmayan büyüklerin aldıkları yeni gençleri ne yapacaklarını düşündüm; harcamaktan başka!
Suçları tescillenmiş sayıldı.
Peki ya diğerleri?
Ali Palabıyık, Ümit Öztürk, Fırat Aydınus!
Onların düştükleri yerden bir daha asla kaldırılmamaları gerekiyor!
Çünkü ne ruhları müsait hakem olmaya ne ağızlarındaki düdükleri!
Çocukluğumun mahalleleri hala bir yerlerde duruyor dedim.
O çocukların sevdasına, o annenin el emeği göz nuru işçiliğine saygıyla baktım.
Bir formanın kutsallığının saha içindeki emekle de bağlantılı olduğu gerçeğini o formayı giyen futbolculara bıraktım.
Barcelona futbolcusu Pigue'nin paylaşımıyla videonun amacına daha bir ulaşmasındaki sihirli güç, o sihri içindeki çocuğu hala yaşatanlara aitti.
Trabzonspor nezdinde bu güzellikleri hatırlatanlara teşekkür ettim.
Çocuklarımız futbolun oyuncağı değil gerçeğidir.
Bu gerçeği göremeyenler, o çocuklara "yabancı" kalanlar, açtıkları çukurları kendileriyle doldursun, çocuklarımızı değil!