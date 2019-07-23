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  • 23 Temmuz 2019, Salı

Çocuklar için

İÇİNDE duygu kalmayan bir futbol dünyasında, kurtlanmış transfer paralarının harcanma biçimine baktım. "Bankalardan ne haber?" diye söylendim.
Varlığını inkar eden girdap yokluğu niye hesaba katsın.
Damarlarından gençlik akmayan büyüklerin aldıkları yeni gençleri ne yapacaklarını düşündüm; harcamaktan başka!
***
Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ı küme düşürdüler.
Suçları tescillenmiş sayıldı.
Peki ya diğerleri?
Ali Palabıyık, Ümit Öztürk, Fırat Aydınus!
Onların düştükleri yerden bir daha asla kaldırılmamaları gerekiyor!
Çünkü ne ruhları müsait hakem olmaya ne ağızlarındaki düdükleri!
***
Trabzonspor'un forma tanıtım videosunu izledim.
Çocukluğumun mahalleleri hala bir yerlerde duruyor dedim.
O çocukların sevdasına, o annenin el emeği göz nuru işçiliğine saygıyla baktım.
Bir formanın kutsallığının saha içindeki emekle de bağlantılı olduğu gerçeğini o formayı giyen futbolculara bıraktım.
Barcelona futbolcusu Pigue'nin paylaşımıyla videonun amacına daha bir ulaşmasındaki sihirli güç, o sihri içindeki çocuğu hala yaşatanlara aitti.
Trabzonspor nezdinde bu güzellikleri hatırlatanlara teşekkür ettim.
***
Film içinde filim çevirerek çocuklarımızın aklını oynatan sevgisiz tüm büyükler bu tanıtım videosundan nasibini almalıdır.
Çocuklarımız futbolun oyuncağı değil gerçeğidir.
Bu gerçeği göremeyenler, o çocuklara "yabancı" kalanlar, açtıkları çukurları kendileriyle doldursun, çocuklarımızı değil!
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