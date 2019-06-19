İnsan!
Piyasası da her geçen gün cilalanmaktadır.
O yüzden başkalarındaki kötü tarafları benimsemekten kendisindeki iyi tarafları yok eder insan.
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Karşısındaki insana hakaret ederken "hayvansal sözcükler" kullanmayı özellik sayanlar çoktur.
Lokantasına giren köpeğe işkence yaparken insanlıktan çıkar da yeri geldiğinde bir hayvandan daha saygıdeğer değildir insan.
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Konu para ve ihtiras olduğunda "iyi yere tezgah kurmak" diye bir şey icat edilmiştir.
Başkalarını kandırmanın kurnazlığıyla övünür de aslında kendini kandırdığını bile düşünemez insan.
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Eskiden radyodan verilen kan anonslarına yüzlerce insan koşardı hastanelere.
Şimdi de iyi insanlar var elbet.
Zaman zaman birbirine kan verse de şimdiki zamanda kan uyuşmazlığına can veren canlıdır insan.
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Teknolojinin gözleri açık kulakları delik.
Haberler bir parmaklık mesafede.
Ama insani duyguların önündeki vurdumduymazlığın önü kapalı.
Dünyadaki insani gerçeklerden bihaber olsa da en yeni magazin dedikodularını sektirmez insan.
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Sevgi ve saygı üzerine inşa edilmesi gereken dünyada bir şeyler değişmiştir.
Geçmişi onarılmış biçimde yıkarken geleceği kurduğunu zanneder de saatlerini nereye kurduğunu bile düşünmez insan.
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İnsafsız bir zaman diliminden geçiyoruz.
Kara vicdanında iftiranın gurur tablosunu doldurur da yaşamla ölüm arasındaki seyahatin kirlerini boşaltamaz insan.
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Bir yüzyıl sonra dünyanın kara parçalarında insan diye bir canlı bile bırakmayacak kadar insanlıktan çıkmıştır insan.
Sözde ölümü kapısından uzak tuttuğunu sanır.
Savaşlar, kanser, nükleer silahlar ve her şeyden önemlisi ilahi adalet.
Bütün çirkinlikleri yüzsüzce dokutur da vaktin dolduğunu anlamadan kendi ölümüne rahmet okutur insan.
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Ölmek dedim de bazen çok sevdiğimiz insanlardan yediğimiz darbeler de ölümdür.
Ben birkaç kere öldüm oradan biliyorum.
O yüzden bu dünyada en güvenilmez canlıdır insan.
NOT DEFTERİ!
■ Töresel ölümlerin yöresel övgülerle itibar gördüğü bir dünyada yaşamaktansa, insan canına saygı göstermenin geleneksel yanına sığınmak daha itibarlıdır.
■ Çocuklarımız kardeşlik için mücadele etmeyi öğretmedikçe onlar birbirlerini yiyecekler.
■ Bir insanın terazisinde hep kendi çıkarları ağır basıyorsa o terazi vicdansızdır!
Mutluluk Takvimi
Minyatür golf oyna.
Bugün birinin hayatında melek ol.
Papağanla konuş.
Denize git.
Seninle ayrılık
Yolcusu olduk
Kaderin rüzgarı
Tersten esiyor
Ağzı var dili yok
Hatıraların
Uzak şehirlere
Bilet kesiyor
Bu masalda
Suçlu aramayalım
Biz de yavaş yavaş
Azaldık sanki
Şu yalan dünyada
Her şeyimizi
Kaybetmek için
Kazandık belki
Hakkı YALÇIN
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