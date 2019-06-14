İnsanlık
Biz buna "insanlık ölümü" deriz
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Bazı insanlar yağmura içeriden bakmayı sever.
İstanbul Anadolu yakasında yaz günü bastıran yağış sele neden olunca, bir yavru kedi sel sularına kapılınca manzarayı seyretmeyen özel insanlar çıkar ortaya.
Bir belediye işçisi yavru kediyi sellerden kurtarır ve suni teneffüsle hayata döndürür.
Biz buna "insanlık" deriz.
Böyle insanları alnından öperiz.
İşçinin adı Metin!
O küçücük kedi yavrusuna verdiği nefes onun aynı zamanda soyadı!
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O belediye işçisi bu görkemli hareketi insanlar kendisini tanısın diye yapmadı. İnsan olmanın hali kendisinde mevcut olduğu için yaptı.
İnsanlık sanatçısı Metin bu anlamlı hareketin sahibiyse. Böyle birini yüreklerde ödüllendirmek de hepimizin görevidir.
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Bundan birkaç yıl önceydi.
Günlerce ağzına lokma girmemiş bir köpek, açlığa dayanamayıp Fatih'te bir kebapçı dükkanına girmiş mutfakta bir porsiyon kebabı yemişti.
O köpek dükkan sahibine yakalandı.
Bir porsiyon kebabı elden gittiği için gözü dönen dükkan sahibinin kebap yaptığı kızgın şişlerle o hayvanı dağladığı hatırlıyorum.
Bedeninden kan akarken gözlerinden yaşlar aktığını da o köpeği dükkanın önünde yarı ölmüş halde bulanlar anlattı.
Arka ayağının birini kullanamaz haldeydi.
Gözlerinde çoğalan korkuyu yine insan olanlar azalttı.
Vicdan sahibi vatandaşlar tarafından kurtarılıp Yedikule Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
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Çaresizliği dilsizliklerinde gizli hayvanlar gözleriyle konuşurlar.
Kebapçı tarafından kızgın şişlerle dağlanan o köpeğin, Yedikule'deki hayvan barınağında diğer köpeklerle konuştuğuna eminim.
Arkadaşları sormuştur; "nasıl girdin o kebapçıya?" O da cevap vermiştir.
"Çok acıkmıştım ama aslında bazı insanların nasıl canavar olduklarını ispat etmek için girdim!" O kedi yavrusu da iyileştikten sonra diğer kedilere belediye işçisi Metin'i anlatacaktır. "Sele kapıldığınızda bile insanlığın mucizelerinin hala var olduğunu sakın unutmayın."
ERKEK KATİLLER!
Karısını öldürüp müebbet hapsi mahkum olan adam, eşinin kendisini aldattığını öne sürünce Yargıtay kararı bozdu.
Öldürülen kadının telefon dökümlerinde ihanete rastlanmadı ama katil kocanın sözleri indirime gerekçe sayıldı. "Sanık aldatıldığını hissediyorsa aldatılmıştır!" gerekçesiyle ceza 24 yıla indirildi.
Erkek katillerin güneşi bu ülkede hiç batmaz! Batmayacak da!
Mutluluk Takvimi
Sokaktaki çiçekçi kadından çiçek al.
Çocuğundaki yeteneği keşfet.
Çiçekleri sula.
Hiç kimse senin gibi
Vedasız terk etmedi
Hiçbir ayrılık beni
Böyle deli etmedi
Senin yokluğun olmaz
Sen yokken aşk bitmedi
Ne yeminler etmiştim
Unutmaya yetmedi
Demek ki çok sevmişim
Sevdamın gözü kara
Yoksa niye kanasın
Durup durup bu yara
Hakkı YALÇIN
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