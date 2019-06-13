Bugün de!

BUGÜNÜ de yaşlı birini karşıdan karşıya geçiremeden bitirdik.

Mutluluğun şifresini çözemeden.

Oysa düğün dernek alayındaydı karınca.

Onların döktüğü terin farkına vardım.

Hava kararınca.

*****

Bugünü de aç bir insanı doyuramadan geçirdik.

Bir bebeği koklayamadan.

Kaç treni kaçırdık kim bilir!

Kaç çocuk erken ölümlere doğdu da farkına varamadık.

Kaybettiklerimizin kalanını aramadık da, yalanlarına inandık dünyanın.

Bir kedi kadar sataşamadık hayata.

*****

Bugünü de bir annenin yarasını saramadan geçirdik.

Başkalarını karaladık da bir kitabın sayfalarınızı aralamadık.

Birçoğumuz teknolojik aletlerin başındayken bir kıvılcım çakamadık kaybolan umutlara.

Kılımızı kıpırdatmadık çocuklara ve kadınlara yönelik şiddetin önünü kesmek için.

Askere bir mektup bile yazamadık.

Bilemedik iki satırlık bir selama ne denli ihtiyaçları olduğunu.

Yurdunu sevgili bilen sabrın ve umudun bakışını göremedik kendimizde.

*****

Bugünü de hayata omuz veremeden geçirdik.

Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden.

Hayat elinin tersiyle iterken bizleri bizler yabancı kaldık.

Arılar bile her çiçekte hayatın güzelliğinin tadına vardı.

Yaşamak kelebeklerin kanatlarındaydı göremedik.

Ya da görmek istemedik.

*****

Bugün de hissedemedik dostluğu kardeşliği.

Yazı kış yaptık.

İki kaşımızın ardına silah çattık da öyle bakışlar attık yolumuza çıkanlara.

Güneşi yüzüne tutamadık insanların.

Göremedik nereye gittiğimizi.

Oysa yüreklerimiz sonsuz bir sevda beşiği.

Kim öğretti bizlere kim kanımıza işledi bu kalleşliği?

*****

Geçen zamandan değil ömürden.

Hayatımızdan bir yaprak daha koptu.

Farkında değiliz ama bugün de hayatımızda nefes almaktan başka bir şey yoktu.



İYİLİĞİN DÖNÜŞÜ

Bundan 5 yıl önce, Amerika'nın Kansas şehrinde, iyi kalpli bir kadın evsiz dilencinin önündeki kupaya evde biriktirdiği bozuklukları atıyor.

Paralarla birlikte yanlışlıkla nişan yüzüğü de kupanın içine gidiyor.

Evsiz Bill Ray Harris ertesi gün pırlanta yüzüğü Sarah Darling adlı kadına teslim ediyor.

Bu dürüst hareketin kadına yansıması da etkileyici.

Kocasıyla birlikte bir bağış sitesinde Bill Ray Harris adına sayfa açıyorlar ve evsiz adama 100 bin dolardan fazla bağış geliyor.

İyiliğin geri dönüşü bazen mucize biçimindedir.

Kötülerin bunu anlaması ihtimal dahilinde değildir.



Mutluluk Takvimi

Patlamış mısır ye.

Sırdaş ol.

Kapının önünü temiz tut.

Çıplak ayakla çimlere bas.

Vicdanına tutsak ol.



Her gece yolumun

Üstünde durma

Aşktan önce ekmek

Kavgam var benim

Ateşten gömleği

Giydirme bana

Senden önce hayat

Kavgam var benim



Dilimde dolanır

Yanık bir türkü

Sırtımda hayatın

En ağır yükü

Boşalır gözlerim

Yalnızlıklarda

Benimki kimsesiz

Garip bir öykü



Hakkı YALÇIN

