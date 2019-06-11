Öğretmenin canavarı
Vahşi bir köpek ırkının temsilcisi olarak biliniyor.
Diğer adı "canavar!" Ama hakkında özel bir not var.
"İyi niyetli ellerde olduğu müddetçe aileye uygun bir ırktır."
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Bundan 15 gün öncesi.
Olay mahalli; Bakırköy sahili Camelia Garden Restoran önündeki çocuk oyun alanı.
Parklar ve oyun alanları çocukların kendilerini en güvenli hissetmesi gereken yerlerden biri.
Ailesiyle birlikte restorana gelen 6 yaşlarındaki çocuk oynamak için parka adım atmasıyla, Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı arasında saniyeler var.
Babanın çocuğunu kurtarmak için köpeğin boynuna sarılmasıyla köpek sahibinin elindeki tasmayı sallaması arasındaki sahneler dram ve vahşet konulu bir film gibi.
Kötü niyetli sahibinin elindeki Rotweiler'in 6 yaşlarındaki çocuğun sırtına attığı imza; 48 dikişlik yara!
Ruhundaki yara da caba!
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Köpeğin sahibi Cenk Hızdıl.
Köpeğiyle hava atan zalim bir ruhun temsilcisi.
Üstelik Bakırköy Kartaltepe Mesleki Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapıyor.
Böyle vahşi bir köpeğin hangi şartlarda sokakta dolaştırılması gerektiğini öğrenemeyen bir adamın öğretmenlik yapması bana korkunç geldi.
Böyle köpeklerin tasması bırakılmaz, üstelik ağızlık gerekiyor.
Böyle köpeklerin çocuk parklarında işi yoktur. Öğretmenlik yapan bir adamın bunları öğrenmesi için önce insan sevgisini öğrenmesi gerekir.
Ama nerde o zarafet!
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O çocuk sırtındaki yaraların üzerine atılan dikişlerle ömür boyu yaşayacak.
O çocuk o korkuyu da ömür boyu üzerinden atamayacak.
Peki, o sorumsuz köpek sahibi ne olacak?
Köpeğini serbest bırakmasıyla çocuğun ölümün elinden kıl payı kurtulması arasındaki gerçeğin adı; cinayete teşebbüstür.
Ve böyle insanların en ağır cezaları alması haktır.
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O sorumsuz adamın öğretmenliğine gelince. Böylesine zalim bir ruhu temsil eden birinin bir okulun sınıfında bulunmasının çocuklarımız için nasıl bir tehlike arz ettiğini söylesem yetkililer ne der acaba?
Eğer bu adamlar cezasız bırakılırsa, kim bilir kaç çocuk böyle sorumsuzların bedelini canıyla öder acaba?
TERBİYE!
Şimdiki zamanın kozasında 1980'den sonraki zamanların çirkinliği örülürken.
Öldürülmüş terbiye yaşayan terbiyesizliklerin bedelidir desek.
Nafile!
Gerçekleri görmezlikten gelerek geçiyor zaman.
Her türlü kötülüklerin üzerine bir bardak su içer gibi.
Ortak değerlerde uzlaşmak yerine her gün biraz daha uzaklaşmak gibi.
Mutluluk Takvimi
Kapı zili tak.
Dedikodu yapma.
Radyodan istek şarkı tut.
Balık tut.
Tasmasız köpek sahiplerine tepki göster.
Acıları can evimde
Tutukluyum hasretlerde
Bulut bulut gözlerimde
Çocuklara ağlıyorum
Hepsi öksüz yetim gitti
Bağrım yandı içim gitti
Yüzümde hüzündür şimdi
Çocuklara ağlıyorum
Özlemine doyamadım
Öpmelere kıyamadım
Kaç kişiydi sayamadım
Çocuklara ağlıyorum
Hepsinde öksüz hırkası
Cümlemizin büyük yası
Toprak onların anası
Çocuklara ağlıyorum
Hakkı YALÇIN
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