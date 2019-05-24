Armağan

ASKERLİĞİMİ kısa dönem yaptım ama dönemin kısa olması bile ömürden giden zaman.

Üstelik bulunduğun yerde sadece zaman doldurmakla yükümlü olduğunu biliyorsan!

Üstelik vatan borcu gerçeğine gönüllüysen!

******

24 aylık 18 aylık askerlikler gördük.

İnsanlar işlerini kaybetti sevdiklerinden ayrıldı.

Sonra gördük ki vatan borcu kısa zamanda da ödeniyor.

Öğretmenliği üstlenen subaylık pratik oluyorsa.

Hele işini ve sevdiklerini özlüyorsan!

*****

1985 yılında Sivas Temeltepe'de askerlik yaparken bir bölük komutanım vardı.

Zalimdi, sevgisizdi.

Adını yazmaya bile gerek görmüyorum.

Herkese söverdi, Vanlı bir erbaşı dövmüş ve kulak zarını patlatmıştı.

Bölük komutanı olan o zalim üsteğmenin yazıcısıydım ama durumu tabur komutanına ilettim.

Üsteğmenin aldığı ceza 15 gün oda hapsi.

Yazıcı olarak görev yaptığı odadaki hapsi, benim ona daha fazla hizmette bulunmamın karşılığıydı.

Yani kendimi de cezalandırmış oldum.

O üsteğmenin zaman içinde aldığı rütbelerin de nasıl bir hayat yaşadığının da benim için zerre kadar değeri olmadı.

Ama o Vanlı çocuğun kulağını hep merak ettim.

"Acaba duyuyor mu?" diye.

"Vatan borcu böyle ödenmez!" diye.

*****

Eski zaman askerliklerinde mantıksız bir duruş vardı.

Çok şey değişti ve değişmeliydi.

Savaş hali başka kışla hali başka.

Savaşa ölüme gözü kapalı gitmek başka.

Kışlada eziyet görmek başka.

Eski zaman askerliklerinde rütbeli subayların zalimliği de vardı.

Şimdi asker evladının kılına dokunmak yasak.

20 yaşındaki ana evlatlarına devlet borcunu ödüyor şimdi.

*****

Askerlik 6 aya indiriliyor.

Gönüllü olarak 6 ay daha kalmak isteyenler 2 bin lira maaş alacak.

Er rütbesiyle kışlaya görenler general çıkabilecek.

Neresinden bakarsak bakalım, askerliğin 6 aya indirilmesi bir devrimdir.

İnsanlık devrimi.

Bu zamana kadar gençlere ve annelere verilen en güzel armağanlardan biri.

Devletin armağanı.

O yüzden Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunalım.

Bütün anneler ve gençler adına!



​ABDULLAH KİĞILI

Bir delikanlı kilo verdikten sonra elbiselerini satın aldığı Abdullah Kiğılı mağazasına gitti.

"Sizden aldığım takım elbiselerini daraltmak istiyorum!" "Ne demek" dedi karşısında görevli.

"Üstelik sizden hiçbir ücret talep etmeden yaparız bunu!" Delikanlı gülümsedi.

"Sizi tercih etmemdeki doğruluğu bana gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum."



Mutluluk Takvimi

Hazırda yara bandı bulundur.

Çocuklara enstrüman hediye et.

Pratik konserve açacağın olsun.



Biten bir aşkın

Hikayesiydi

Ayrılıkları anlatırdı

Gözlerin

Bazen resmini

Çizerdin bana

O dalgalı

Boş denizlerin



Yüreğim şimdi

Çok uzaklarda

Hasretin kalbimi

Sardı diz boyu

Yalnızım

Sancılı ve efkarlı

Sensiz dinliyorum

Rodrigo'yu

Hakkı YALÇIN